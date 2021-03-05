3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиУчёные нашли удобную для изучения суперз...
Новости Hardware

Учёные нашли удобную для изучения суперземлю в 26 световых годах от нас в созвездии Девы

Группа специалистов обнаружила новую экзопланету, изучение которой, как ожидается, позволит получить новые данные о возможности существования внеземной жизни.

Объект исследований получил обозначение Gliese 486b. Эта планета располагается в созвездии Девы на расстоянии всего 26 световых лет от нас, что совсем немного в масштабах Вселенной.

Gliese 486b обращается вокруг тусклого красного карлика. Тело представляет собой так называемую суперземлю: это планета, масса которой превышает массу Земли, но значительно уступает массе газовых гигантов.

В частности, Gliese 486b приблизительно в 1,3 раза крупнее и в 2,8 раза тяжелее нашей планеты. Открытая экзопланета имеет каменистую поверхность.

Из-за близости к материнской звезде температура на поверхности Gliese 486b достигает 430 градусов Цельсия. А поэтому жизнь в привычном понимании на этом теле невозможна.

Однако, отмечают специалисты, Gliese 486b является отличным кандидатом для изучения атмосферы на планетах за пределами Солнечной системы. Дело в том, что обнаруженный объект является транзитной планетой, которая периодически проходит перед диском своей звезды. Кроме того, высокая поверхностная температура приводит к интенсивному движению атмосферных потоков. Эти особенности позволяют проводить анализ условий на планете. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные обнаружили экзопланету с морями из лавы и атмосферой из испарившихся горных пород
В нашей Галактике может быть до 300 млн инопланетных цивилизаций, но это не точно
Учёные выявили 24 планеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле
В Российском сегменте МКС нашли не менее шести трещин, из которых может утекать воздух
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Китай готовит запуск космической станции: началась установка основного блока на ракету-носитель
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: планеты, космос, экзопланета, наука, вселенная
планеты, космос, экзопланета, наука, вселенная
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 250
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 217
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 5 мин.
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 24 мин.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 39 мин.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 49 мин.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 2 ч.
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют 2 ч.
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One 2 ч.
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5 3 ч.
Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры 3 ч.
В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты 4 ч.
OPPO стал самым популярным брендом смартфонов в Китае, опередив Vivo, Huawei и Xiaomi 10 мин.
Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель 59 мин.
Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей 2 ч.
SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов 2 ч.
Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air 3 ч.
«Рикор» начала выпускать системы хранения данных с поддержкой до 36 накопителей 4 ч.
В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665 4 ч.
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 4 ч.
Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP 4 ч.
EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета 4 ч.