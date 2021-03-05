Учёные нашли удобную для изучения суперземлю в 26 световых годах от нас в созвездии Девы

Группа специалистов обнаружила новую экзопланету, изучение которой, как ожидается, позволит получить новые данные о возможности существования внеземной жизни.

Объект исследований получил обозначение Gliese 486b. Эта планета располагается в созвездии Девы на расстоянии всего 26 световых лет от нас, что совсем немного в масштабах Вселенной.

Gliese 486b обращается вокруг тусклого красного карлика. Тело представляет собой так называемую суперземлю: это планета, масса которой превышает массу Земли, но значительно уступает массе газовых гигантов.

В частности, Gliese 486b приблизительно в 1,3 раза крупнее и в 2,8 раза тяжелее нашей планеты. Открытая экзопланета имеет каменистую поверхность.

Из-за близости к материнской звезде температура на поверхности Gliese 486b достигает 430 градусов Цельсия. А поэтому жизнь в привычном понимании на этом теле невозможна.

Однако, отмечают специалисты, Gliese 486b является отличным кандидатом для изучения атмосферы на планетах за пределами Солнечной системы. Дело в том, что обнаруженный объект является транзитной планетой, которая периодически проходит перед диском своей звезды. Кроме того, высокая поверхностная температура приводит к интенсивному движению атмосферных потоков. Эти особенности позволяют проводить анализ условий на планете.