3DNewsНовости SoftwarePlayStationИз-за хакерской атаки CD Projekt RED при...
Новости Software

Из-за хакерской атаки CD Projekt RED пришлось сместить даты публикации двух финансовых отчётов

В первой половине февраля стало известно о кибератаке на CD Projekt RED, в результате которой злоумышленники получили доступ к исходному коду игр и документации польской студии. Из-за действий хакеров CDPR перенесла релиз февральского патча для Cyberpunk 2077, а теперь стало известно, что компании пришлось сместить даты публикации двух финансовых отчётов — за 2020 год и за первый квартал 2021-го.

Соответствующей информацией поделилось издание Bankier.pl со ссылкой на официальный пресс-релиз. В нём CD Projekt RED заявила: «Изменение даты публикации отчётов является результатом хакерской атаки, которой подверглась компания, и связанного с ней временного ограничения на доступ к нашим внутренним ресурсам. Ограничение доступа, помимо прочего, было вызвано необходимостью восстановить ИТ-инфраструктуру, ресурсы компании, проанализировать причины и следствия кибератаки и внести изменения в работу инфраструктуры компании».

Теперь CD Projekt RED опубликует финансовый отчёт за 2020 год 19 апреля, а не 30 марта, как планировалось ранее. А результатами за первый квартал 2021 года студия поделится на два дня позже установленной даты — 27 мая. В этих документах будет присутствовать официальная информация о продажах Cyberpunk 2077.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Отсылка к CD Projekt RED: Sony предпочитает выпускать игры готовыми, а не слепо соблюдать установленные даты релиза
Шрайер рассказал о ситуации в CDPR после взлома — работать над патчами к Cyberpunk 2077 оказалось почти некому
Масштабное февральское обновление для Cyberpunk 2077 задержится до второй половины марта
Видео: игрок создал ролик по Cyberpunk 2077 в духе вступления второго сезона «Настоящего детектива»
Секрет или баг? В Cyberpunk 2077 обнаружили тень одного из главных злодеев там, где её не должно быть
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: cd projekt red, cyberpunk 2077
cd projekt red, cyberpunk 2077
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 250
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 217
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 5 мин.
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 24 мин.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 39 мин.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 49 мин.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 2 ч.
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют 2 ч.
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One 2 ч.
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5 3 ч.
Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры 3 ч.
В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты 4 ч.
OPPO стал самым популярным брендом смартфонов в Китае, опередив Vivo, Huawei и Xiaomi 10 мин.
Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель 59 мин.
Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей 2 ч.
SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов 2 ч.
Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air 3 ч.
«Рикор» начала выпускать системы хранения данных с поддержкой до 36 накопителей 4 ч.
В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665 4 ч.
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 4 ч.
Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP 4 ч.
EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета 4 ч.