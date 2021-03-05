Из-за хакерской атаки CD Projekt RED пришлось сместить даты публикации двух финансовых отчётов

В первой половине февраля стало известно о кибератаке на CD Projekt RED, в результате которой злоумышленники получили доступ к исходному коду игр и документации польской студии. Из-за действий хакеров CDPR перенесла релиз февральского патча для Cyberpunk 2077, а теперь стало известно, что компании пришлось сместить даты публикации двух финансовых отчётов — за 2020 год и за первый квартал 2021-го.

Соответствующей информацией поделилось издание Bankier.pl со ссылкой на официальный пресс-релиз. В нём CD Projekt RED заявила: «Изменение даты публикации отчётов является результатом хакерской атаки, которой подверглась компания, и связанного с ней временного ограничения на доступ к нашим внутренним ресурсам. Ограничение доступа, помимо прочего, было вызвано необходимостью восстановить ИТ-инфраструктуру, ресурсы компании, проанализировать причины и следствия кибератаки и внести изменения в работу инфраструктуры компании».

Теперь CD Projekt RED опубликует финансовый отчёт за 2020 год 19 апреля, а не 30 марта, как планировалось ранее. А результатами за первый квартал 2021 года студия поделится на два дня позже установленной даты — 27 мая. В этих документах будет присутствовать официальная информация о продажах Cyberpunk 2077.