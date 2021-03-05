Twitter начал тестировать функцию отмены отправки твитов

Соцсеть Twitter начала тестировать функцию отмены отправки твитов. Соответствующую опцию заметила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). Судя по изображению, после отправки будет запускаться таймер, в течение которого можно отменить публикацию.

Вероятно, у пользователя будет около пяти секунд на отмену отправки твита. Журналисты The Next Web предположили, что опция станет заменой редактирования.