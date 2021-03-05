Twitter начал тестировать функцию отмены отправки твитов

Соцсеть Twitter начала тестировать функцию отмены отправки твитов. Соответствующую опцию заметила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). Судя по изображению, после отправки будет запускаться таймер, в течение которого можно отменить публикацию.
Вероятно, у пользователя будет около пяти секунд на отмену отправки твита. Журналисты The Next Web предположили, что опция станет заменой редактирования.
Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021
Эксперты также начали рассуждать о возможных изменениях функции. Например, дизайнер Давид Свежинцев предложил добавить к указанной кнопке окно с предпросмотром публикации, чтобы было проще заметить опечатки и другие ошибки.
Напомним, что ранее Twitter анонсировал запуск платной подписки. В случае её покупки пользователи получат доступ к дополнительному контенту. Дата запуска пока не называется.
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