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Twitter начал тестировать функцию отмены отправки твитов

Соцсеть Twitter начала тестировать функцию отмены отправки твитов. Соответствующую опцию заметила исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong). Судя по изображению, после отправки будет запускаться таймер, в течение которого можно отменить публикацию.

The Next Web

The Next Web

Вероятно, у пользователя будет около пяти секунд на отмену отправки твита. Журналисты The Next Web предположили, что опция станет заменой редактирования. 

Эксперты также начали рассуждать о возможных изменениях функции. Например, дизайнер Давид Свежинцев предложил добавить к указанной кнопке окно с предпросмотром публикации, чтобы было проще заметить опечатки и другие ошибки.

Напомним, что ранее Twitter анонсировал запуск платной подписки. В случае её покупки пользователи получат доступ к дополнительному контенту. Дата запуска пока не называется.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, социальные сети, коммуникации, общение
twitter, социальные сети, коммуникации, общение
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