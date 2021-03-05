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В демоверсии Outriders нашли несколько отсылок к Bulletstorm

Outriders, новый шутер от польской студии People Can Fly, 25 февраля получил демоверсию, которая предлагает пройти вступительную сюжетную главу. Её опробовали более двух миллионов человек, о чём недавно сообщили разработчики. Пользователи внимательно исследовали доступный фрагмент игры и обнаружили в нём сразу несколько отсылок к Bulletstorm — одному из предыдущих проектов People Can Fly.

Издание Mp1st собрало найденные «пасхалки» в своём материале. Первую из них заметить довольно просто, ведь она находится в древе навыков. Пассивное умение, которое позволяет сократить время перезарядки на 20 %, называется Bulletstorm. Вторая отсылка — это журнал с названием Storm of Bullets, который находится в столе у одного из встреченных NPC. А третьей «пасхалкой» выступает книга «Новые захватывающие приключения». На её обложке изображён главный герой Bulletstorm Грейсон Хант и ещё один персонаж.

К сожалению, портал Mp1st не рассказал, как найти каждую из описанных отсылок. Впрочем, демоверсия включает не так уж много контента, поэтому «пасхалки» под силу обнаружить всем желающим.

Outriders выйдет 1 апреля 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: outriders, people can fly, square enix, шутер
outriders, people can fly, square enix, шутер
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