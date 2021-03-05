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Минцифры пообещало, что россияне не останутся без домашнего интернета на следующей неделе

Стало известно о том, что перебои со связью, о которых сообщалось ранее, могут затронуть лишь «крайне небольшое» количество абонентов домашнего интернета в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова директора департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрея Канцурова.

Ранее появилась информация о том, что операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет будут вынуждены отключить свои сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам, которая является основным органом по распределению этого ресурса в России, на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц. Актуальное разрешение ГКРЧ на использование частот указанного диапазона истекает 11 марта.

Комментируя данный вопрос, Андрей Канцуров сказал о том, что «российские абоненты не останутся без домашнего интернета». Он также добавил, что в ближайшее время должно состояться заседание ГКРЧ, в рамках которого будет проведено рассмотрение вопроса о продлении срока использования частот в диапазоне 3,5 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)», — добавил господин Канцуров.   

Источник также отмечает, что операторы обсуждали возможность продления срока использования указанного диапазона частот с представителями ГКРЧ ещё в прошлом году. Наибольшую активность в этом вопросе проявляли «Мегафон» и «Ростелеком».

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: интернет, шпд, россия
интернет, шпд, россия
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