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Испытания марсианского модуля ExoMars-2022 вступили в ключевую фазу

Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») рассказало о ходе работ в рамках российско-европейского проекта ExoMars-2022, предусматривающего комплексное изучение Красной планеты.

Фотографии ESA

Фотографии ESA

Напомним, что в 2022 году к Марсу должна отправиться российская посадочная платформа «Казачок» с ровером «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). После схода марсохода платформа будет выполнять функции стационарной исследовательской станции.

Как сообщается, испытания аппаратов миссии ExoMars-2022 вступили в ключевую фазу. В частности, в чистовой камере компании Thales Alenia Space (Канны, Франция) успешно проведено тестирование на динамическую балансировку. Такие испытания нужны для проверки отсутствия дисбаланса, который может привести к неустойчивому движению аппарата в космосе. Тесты прошёл аппарат в полном составе: перелётный модуль, десантный модуль, посадочная платформа «Казачок» и марсоход «Розалинд Франклин».

Между тем специалисты впервые выполнили пробные работы из научной программы планетохода. Для этого использовалась испытательная модель ровера «Розалинд Франклин». Проведены операции с образцами грунта и съёмка крупным планом.

В ближайшее время на специальной площадке, имитирующей поверхность Красной планеты, начнётся отработка команд движения марсохода. Отмечается также, что разработана новая стратегия испытаний парашютной системы, с которой в прошлом возникали проблемы.

Запуск аппарата сейчас намечен на конец сентября или начало октября 2022 года. К Красной планете станция прибудет в июне 2023-го. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: exomars, экзомарс, марс, космос, наука
exomars, экзомарс, марс, космос, наука
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