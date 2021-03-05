3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостиЦифровые финансыNVIDIA выиграла суд против инвесторов, к...
Новости Hardware

NVIDIA выиграла суд против инвесторов, которые обвинили её в сокрытии доходов от майнинга

Окружной суд Калифорнии встал на сторону компании NVIDIA, которую инвесторы обвиняли в искажении данных о прибыли от продаж видеокарт майнерам. Судебная тяжба велась с 2018 года. По мнению окружного судьи Хейвуда Гиллиама (Haywood Gilliam), который вёл это дело, сторона обвинения «не доказала, что компания действовала с сознательной безответственностью при решении не раскрывать информацию о доходах».

«Истцы должны ссылаться на факты, которые отражают некоторую степень преднамеренного или сознательного проступка», — говорится в постановлении. Суд также признал несостоятельными доводы заявителя о нарушениях компанией законодательства о ценных бумагах.

Судебные разбирательства между NVIDIA и её инвесторами, в число которых входили пенсионные компании и финансовые фонды, началась с подачи в конце 2017 года от лица фонда Ironworkers Local 580 Joint Fund коллективного иска. В нём утверждалось, что производитель графических чипов и видеокарт в 2017–2018 годах заработал на продаже оборудования майнерам около $1,73 млрд, но занизил доходы с этих продаж, чем ввёл инвесторов и акционеров в заблуждение. По мнению стороны обвинения, так фирма скрывала растущую зависимость от криптовалютного рынка. В качестве одного из доводов инвесторы указали падение курса акций NVIDIA, якобы связанный с крахом рынка криптовалют к концу 2018 года.

В ходе первого судебного разбирательства суд указал на недостаточность доказательств у стороны обвинения и предложил внести правки, которые бы точно указывали на вину NVIDIA. Тогда инвесторы обратились к экономистам из Prysm Group, которые по итогам проверки заявили, что $1,126 млрд из $1,73 млрд заработанных средств компания NVIDIA намеренно отнесла к игровому сектору в своих финансовых отчётах. В июле 2020 года NVIDIA заявила, что приведённое в иске исследование Prysm Group основано на предположениях и домыслах. Юристы назвали обвинения необоснованными, поскольку установить реальную цель покупки видеокарт невозможно.

Не сдающиеся инвесторы всё равно обратились в суд, заручившись поддержкой «тайного свидетеля». К несчастью для стороны обвинения, свидетель позже сказал, что часть заявлений, которые ему приписывались, «не соответствуют действительности». Суд всё-таки принял часть свидетельских показаний, однако постановил, что они не доказывают вину NVIDIA, а также не доказывают то, что руководство компании знало, что видеокарты продаются майнерам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6
Майнеры заставляют производителей выпускать игровые ноутбуки с мощными GPU и слабыми CPU
Майнеры биткоина заработали в феврале рекордные $1,36 млрд
NVIDIA признала, что не может побороть дефицит Ampere, а потому будет поставлять Turing до конца года
Pascal снова актуален — Palit зарегистрировала новые ускорители P106-100 для майнинга Ethereum
NVIDIA уверена в стойкости защиты от майнинга в GeForce RTX 3060 и будет применять её шире
Рубрики: Новости Hardware, Цифровые финансы,
Теги: майнинг, nvidia
майнинг, nvidia
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 248
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 216
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 12 мин.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 27 мин.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 37 мин.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 2 ч.
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют 2 ч.
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One 2 ч.
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5 3 ч.
Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры 3 ч.
В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты 3 ч.
TikTok упростил процесс общения авторов контента со своими подписчиками 3 ч.
Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель 47 мин.
Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей 2 ч.
SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов 2 ч.
Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air 2 ч.
«Рикор» начала выпускать системы хранения данных с поддержкой до 36 накопителей 3 ч.
В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665 3 ч.
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 4 ч.
Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP 4 ч.
EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета 4 ч.
Испытания марсианского модуля ExoMars-2022 вступили в ключевую фазу 5 ч.