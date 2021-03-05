EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета

Японская компания EIZO, известный разработчик дисплеев профессионального уровня, анонсировала монитор DuraVision FDF2182WT, особенностью которого является поддержка двух видов сенсорного ввода.

Новинка выполнена на матрице VA размером 21,5 дюйма по диагонали. Поддерживается разрешение 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Взаимодействовать с экраном можно при помощи пальцев: допускается распознавание до десяти одновременных прикосновений. При этом можно использовать жесты — скажем, для масштабирования изображений. Плюс к этому для управления можно применять специальный стилус, позволяющий делать в том числе рукописные заметки.

Ещё одна особенность панели — различные варианты исполнения подставки. Доступна классическая версия и модификация с тыльным упором, позволяющим размещать дисплей на столе подобно планшету.

Яркость составляет 230 кд/м2, контрастность — 5000:1. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 1 Вт каждый, интерфейсы DisplayPort, HDMI и D-Sub, концентратор USB 3.1 Gen1 и стандартное аудиогнездо.

Монитор будет предлагаться в чёрном и сером цветовых исполнениях. Сведений об ориентировочной цене пока нет.