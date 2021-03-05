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«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы

Глава федерального ретейлера DNS Дмитрий Алексеев публично извинился за провал продаж видеокарт GeForce RTX 3060 неделю назад. Тогда продавец так сильно пытался противодействовать перекупщикам и дать шанс купить видеокарту всем желающим, что в итоге ускорители так и не добрались до прилавков, в том числе виртуальных.

Напомним, что для борьбы с перекупщиками DNS пообещал начать продажи «когда-то ночью» 26 февраля. Фактически продажи запустились раньше, чем планировалось, из-за неотлаженной информационной системы и проблем с синхронизацией базы данных. Получилось так, что осведомлённые пользователи смогли заказать GeForce RTX 3060 через конфигуратор ПК, причём ещё до официального старта продаж. Конечно же, из-за этого весь запас карт быстро разобрали, и в основном каталоге ожидаемые новинки так и не появились ни вечером, ни ночью, ни ранним утром.

За всё это и извинился глава DNS в посте на своей странице в Facebook: «Хочу лично извиниться перед всеми покупателями видеокарт. Как бы не было неприятно, но нужно признать, что ДНС допустил целый ряд ошибок и не смог предотвратить возникшие проблемы».

Далее он отметил, что компания столкнулась с нетипичной проблемой — необходимостью как-то справедливо распределить дефицит. На старте продаж DNS получила всего около 2000 видеокарт GeForce RTX 3060, что на порядки ниже спроса. Алексеев отметил, что он не знает хорошего решения для данной ситуации, которое устроило бы всех. Конечно, можно было бы позволить спросу диктовать цены, которые, конечно же, взлетели бы. Но тогда продавец бы прослыл «барыгой», да и о майнерах забывать не стоит, ведь им может быть выгодно скупать видеокарты и по завышенным ценам.

DNS установила самые низкие цены на GeForce RTX 3060 в России

DNS установила самые низкие цены на GeForce RTX 3060 в России

Но всё же глава DNS признаёт, что помимо общих проблем компания допустила и очень много ошибок: «Фактически, мы наступили на все грабли». Отмечаются сбои в системах и нерешённая проблема с перекупщиками. Также говорится о злоупотреблениях продавцами в розничных магазинах: «Сейчас мы проводим расследования, их немного, но около 20 ситуаций подлежат разбору».

В заключение Дмитрий Алексеев заявил, что компания пока что не видит улучшения ситуации с видеокартами. «Проблемы будут как минимум до конца года. На это время мы будем отдавать приоритет собранным игровым компьютерам и нашим постоянным клиентам, зарегистрированным на сайте и в системе "Prozapass", — заявил глава DNS. — Ещё раз прошу прощения у наших покупателей».

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, видеокарты,
Теги: dns, магазин, дефицит, geforce rtx 3060, продажи
dns, магазин, дефицит, geforce rtx 3060, продажи
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