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TikTok упростил процесс общения авторов контента со своими подписчиками

По сообщениям сетевых источников, разработчики популярного сервиса коротких видео TikTok запустили новую функцию, которая упростит процесс общения авторов роликов со своими подписчиками. Речь идёт о функции вопросов и ответов, которая ранее стала доступна в тестовом режиме авторам видео с более чем 10 тыс. подписчиков.

Согласно имеющимся данным, упомянутое нововведение затрагивает как предварительно записанные ролики, так и прямые трансляции. Подписчики могут задавать свои вопросы в виде комментариев к видео, тогда как автор ролика имеет возможность отвечать на них голосом или в текстовом виде.

Во время онлайн-трансляций автор может выбирать понравившиеся вопросы с помощью специального меню, чтобы выделять их во время ответов в эфире. Если автор отвечает на вопрос в видео, то в комментариях может быть размещён специальный стикер со ссылкой на ролик, в котором этот вопрос был задан. В профиле авторов контента появилось новое меню, в котором объединены все вопросы и ответы для более удобного взаимодействия с ними.

Источник говорит о том, что упомянутая функция стала доступна всем пользователям платформы. Для использования вопросов и ответов достаточно активировать соответствующую опцию в меню настроек профиля. Последние несколько недель функция вопросов и ответов тестировалась с привлечением ограниченного числа авторов видео, а теперь разработчики объявили о её масштабном распространении.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: tiktok, видеосервис, социальная сеть
tiktok, видеосервис, социальная сеть
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