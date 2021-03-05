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В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665

В прошлом году Google объявила о сотрудничестве с индийским сотовым оператором Reliance Jio. Целью этого партнёрства является предоставление доступа к интернету максимальному количеству людей. Ранее сообщалось, что Google совместно с Reliance Jio разрабатывают бюджетный смартфон стоимостью $50. Теперь стало известно, что компании работают и над сверхдоступным ноутбуком на базе мобильного процессора.

gizmochina.com

gizmochina.com

Ресурс XDA Developers сообщает, что Reliance Jio готовит к запуску ноутбук, способный подключаться к интернету через сотовые сети. Предполагается, что устройство дебютирует под названием JioBook, а в качестве операционной системы будет использоваться Android от Google. Сообщается, что разработка ноутбука началась ещё в сентябре 2020 года. Любопытно, что в основу устройства ляжет чипсет Qualcomm Snapdragon 665, который оснащён LTE-модемом Snapdragon X12. Что касается остальных параметров, ноутбук будет доступен в версиях с 2 или 4 Гбайт оперативной памяти, а ёмкость накопителя eMMC 5.1 составит 32 или 64 Гбайт. Предполагается, что в устройстве будут применяться комбинированные чипы DRAM/NAND производства Samsung, благодаря чему его стоимость будет на довольно низком уровне.

gizmochina.com

gizmochina.com

Среди других характеристик устройства стоит отметить наличие порта HDMI, аудиочип Qualcomm, однодиапазонный Wi-Fi-модуль, Bluetooth и трёхосевой акселерометр. Тестовая версия ноутбука работает под управлением Android 11. Сообщается, что в прошивку интегрированы приложения Microsoft, такие как Teams, Edge и Office. Ожидается, что JioBook будет представлен в мае этого года. Его стоимость пока неизвестна, однако она, очевидно, будет очень низкой.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, ноутбуки и нетбуки, слухи, разработка и производство электроники, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: ноутбук, смартбук, reliance jio, qualcomm, google
ноутбук, смартбук, reliance jio, qualcomm, google
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