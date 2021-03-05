В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты

Компания IO Interactive представила план выпуска контента для Hitman 3 на март. В этом месяце игроков ждут новое сезонное событие, финал Deluxe Escalation, контракты от крупных медиа и новая цель.

Первое сезонное событие в Hitman 3 под названием Berlin Egg Hunt будет бесплатным для всех игроков. В его рамках Агент 47 направится в Берлин, где локация была изменена для охоты за яйцами. На этом эксклюзивном мероприятии Club Hölle действует строгий дресс-код, поэтому вам нужно одеться так, чтобы произвести впечатление. Berlin Egg Hunt будет доступен с 30 марта по 12 апреля.

Для владельцев Deluxe Edition или Deluxe Pack скоро выйдет шестая и последняя миссия Deluxe Escalation. Она навеяна глубоким прошлым Агента 47 и последствиями событий в Codename 47. В дополнение к этому в игре появятся контракты от Easy Allies и Eurogamer, новая цель и миссия The Lesley Celebration (которая уже доступна).

Также IO Interactive планирует выпустить ещё одно обновление Hitman 3 с общими улучшениями игры и исправлением нескольких проблем.

Hitman 3 вышла 20 января на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch.