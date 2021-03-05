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Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5

В личном микроблоге старший аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад (Daniel Ahmad) рассказал о новой игре от TiMi Studios — внутренней команды Tencent, которая уже разработала Honor of Kings, Call of Duty: Mobile и готовится выпустить Pokemon Unite. Оказывается, параллельно компания трудится над кроссплатформенным ААА-проектом на движке Unreal Engine 5.

Заявление Ахмада гласит: «Принадлежащая Tencent TiMi Studios, которая разработала такие игры как Honor of Kings, Call of Duty: Mobile и Pokemon Unite, нанимает сотрудников для создания кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5. Проект включает открытый мир и будет масштабироваться [в версиях] для ПК, консолей и мобильных устройств».

В другом сообщении Ахмад заявил, что грядущий релиз будет создаваться в разных офисах TiMi Studios по всему миру, и не удивится, если в будущем компания откроет ещё ряд подразделений в нескольких странах. Также аналитик сказал, что своей концепцией игра отсылает к Genshin Impact, но по жанру ближе к шутерам.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation,
Теги: timi studios, tencent, шутер
timi studios, tencent, шутер
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