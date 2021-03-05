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SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов

Несмотря на иные сведения, аналитики из TrendForce утверждают, что ведущие поставщики оборудования для производства кремниевых пластин успешно движутся к получению экспортных лицензий правительства США на продажу готовых систем, запчастей и услуг по техобслуживанию китайскому производителю полупроводников SMIC. Речь идёт об оборудовании для 14-нм и более старых техпроцессов.

Reuters

Reuters

К поставщикам оборудования из США, которые подают заявки на такие лицензии, относятся Applied Materials, Lam Research, KLA-Tencor и Axcelis. TrendForce считает, что за счёт поддержки со стороны этих поставщиков оборудования из США, SMIC сможет продолжить оптимизацию существующих норм производства. Тем не менее, аналитики считают, что доля компании на мировом рынке контрактного производства чипов немного сократится в 2021 году — до 4,2 % против 5 % в 2020-м.

Разрешение на продажу оборудования для SMIC, как ожидается, позволит несколько облегчить дефицит мощностей, наблюдаемый на мировом рынке производства чипов. Однако правительство США по-прежнему запрещает SMIC приобретать оборудование для печати чипов по продвинутым нормам (10 нм и более тонким), и данное ограничение представляет потенциальный риск для долгосрочного развития китайского производства микросхем.

TrendForce

TrendForce

SMIC занимает пятое место в мире по объёмам выпуска продукции среди контрактных производителей чипов и получает сейчас более 70 % выручки от китайских и азиатских клиентов. Пока большую часть доходов (80 %) формирует производство по 180-нм, 55-нм и 40-нм нормам.

Китай продолжает улучшать свои возможности по локализации производства оборудования и материалов для полупроводниковой отрасли. Однако санкции, введённые Министерством торговли США, повлияли на долгосрочное планирование производственных мощностей и стратегию развития SMIC, и привели к снижению запланированных капитальных затрат китайской компании на 25 % в 2021 году. Причём SMIC теперь намеревается направить бо́льшую часть своих вложений на расширение мощностей уже освоенных техпроцессов и строительство нового совместного предприятия в Пекине. Компании приходится отложить планы по инвестированию в передовые технологические процессы, включая освоение технологий FinFET. TrendForce считает, что именно геополитические факторы и неопределённость в цепочках поставок оборудования вынудили SMIC сократить свои капитальные затраты и заняться расширением существующих мощностей.

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Рубрики: Новости Hardware, SoC и микросхемы-контроллеры, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: trendforce, smic, китай, производство микросхем, аналитика
trendforce, smic, китай, производство микросхем, аналитика
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