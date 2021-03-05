Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры

По слухам, новая модель Nintendo Switch, которую общественность называет Nintendo Switch Pro, предложит несколько эксклюзивных игр — они будут недоступны на текущих версиях консоли. Об этом рассказал инсайдер NateDrake.

Недавно издание Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Nintendo планирует в этом году выпустить модель Switch с OLED-экраном и поддержкой 4K в ТВ-режиме. Говоря о приставке, NateDrake рассказал, что для будущей системы выйдут эксклюзивные игры — в большей степени от сторонних партнёров. Инсайдер не сообщил, о чьих проектах идёт речь: «Их может быть не так много, но я знаю по крайней мере об одной».

Nintendo не в первый раз обращается к такой практике. В случае с портативной консолью 3DS компания выпустила множество моделей, две из которых обладали эксклюзивными играми — New 3DS и New 3DS XL. Что касается возможных релизов, поклонники Nintendo уже пророчат выход Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V и Final Fantasy VII Remake на потенциальной Switch Pro.