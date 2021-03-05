Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют

Согласно данным аналитических фирм GfK и GSD, в прошлом году на территории Великобритании было продано более 3 млн игровых консолей. На Xbox Series X и S пришлось 310 тыс. устройств, на PlayStation 5 — свыше 450 тыс., а на Nintendo Switch — 1,5 млн.

Результаты всех трёх платформодержателей в 2020-м были намного лучше, чем годом ранее. Xbox One с Xbox Series X и S в совокупности разошлись в количестве свыше 600 тыс. консолей (по сравнению с 500 тыс. Xbox One в 2019-м). PlayStation 4 и PlayStation 5 было продано более 900 тыс. систем (700 тыс. PS4 в 2019-м). Наконец, Nintendo Switch доминировала на рынке с 1,5 млн проданных устройств (почти 1 млн в 2019-м).

Стоит учесть, что PS5, Xbox Series X и S продались бы намного в большем количестве, если бы не дефицит. В декабре консолей практически не осталось в наличии, а потому запуск нового поколения оказался немного скромее, чем прошлого в 2013 году.

Что касается игр, то самой продаваемой в 2020 году стала FIFA 21 — 51,9 % копий были проданы в цифровой версии. За ней идут Call of Duty: Black Ops Cold War (69,1 %) и Grand Theft Auto V (74,8 %). Данные были собраны из Steam, Microsoft Store, PlayStation Store и Nintendo eShop.