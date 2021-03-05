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Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель

Вчера компания Nubia, дочка ZTE, представила свой новейший игровой смартфон Red Magic 6. Устройство первым на рынке получило 18 Гбайт оперативной памяти и 165-Гц экран. Тем не менее, Red Magic 6 удивляет не только этим. Pro-версия смартфона поддерживает 120-Вт быструю зарядку, которая, по словам производителя, способна полностью зарядить его 4500-мА·ч батарею за 17 минут. Выяснилось, что на самом деле для этого требуется ещё меньше времени.

gsmarena.com

gsmarena.com

Результатами тестирования быстрой зарядки смартфона поделился китайский YouTube-канал CREATOR STUDIO. Его владелец решил проверить заявление Nubia о том, что Red Magic 6 Pro способен зарядиться до 100 процентов за 17 минут. Стоит отметить, что на момент начала тестирования батарея устройства не была разряжена полностью. Уровень её заряда составлял 3 процента. Тем не менее, результат довольно показателен. С 3 до 100 процентов устройство зарядилось всего за 12 минут и 7 секунд.

Напомним, что для зарядки Nubia Red Magic 6 Pro используется фирменное 120-Вт зарядное устройство, использующее силовые элементы на основе нитрида галлия (GaN). Благодаря этому адаптер имеет достаточно компактные для своей мощности габариты.

gsmarena.com

gsmarena.com

Представленные вчера Nubia Red Magic 6 и 6 Pro основаны на актуальном флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 888. Для обеспечения стабильной работы смартфонов под длительной высокой нагрузкой используется активная система охлаждения с испарительной камерой и небольшим вентилятором, который раскручивается до 18 000 оборотов в минуту у базовой и до 20 000 оборотов в минуту у Pro-версии. Базовая версия устройства с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти стоит $590, в то время как за Red Magic 6 Pro Transparent Edition с 18 Гбайт ОЗУ и 512-Гбайт накопителем придётся отдать $1020.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: смартфон, быстрая зарядка, gan, nubia, red magic
смартфон, быстрая зарядка, gan, nubia, red magic
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