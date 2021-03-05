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Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии

Студия Inti Creates анонсировала двухмерный экшен-платформер Blaster Master Zero 3 для ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Игра выйдет 29 июля по цене $14,99.

Blaster Master Zero 3 — прямое продолжение Blaster Master Zero 2. Игра выйдет только в цифровом виде в PlayStation Store, Nintendo eShop, Steam и Epic Games Store. По сюжету главный герой по имени Джейсон отправится туда, где всё началось — на планету Софию. Именно там ждёт спасения Ева.

Как уверяют в Inti Creates, это финальная часть серии Blaster Master Zero. В игре вы будете сражаться с противниками и преодолевать препятствия на локациях с помощью суперпланетного универсального боевого танка G-Sophia SV с системой Vision Reversal Visor, благодаря которой Джейсон сможет переходить в альтернативное измерение.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, PlayStation, Nintendo,
Теги: blaster master zero 3, inti creates, экшен-платформер
blaster master zero 3, inti creates, экшен-платформер
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