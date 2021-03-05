3DNewsНовости SoftwarePlayStationС выходом на Switch в Apex Legends появи...
Новости Software

С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса»

Студия Respawn Entertainment объявила о том, что в день выхода шутера Apex Legends на Nintendo Switch в игре появится возможность сражаться соло в королевской битве. Тогда же состоится запуск события «Теория хаоса». Всё это произойдёт в один день — 9 марта.

Игроки давно просили одиночный режим в Apex Legends, но получат не совсем то, что хотели. В проект будет добавлена ​​опция «без заполнения»: когда вы встаёте в очередь на два обычных режима (дуэты или трио), у вас есть возможность отключить подбор товарищей. Так вы будете участвовать в матче один против команд по двое или трое стрелков.

А в рамках события «Теория хаоса» Каустик превратит зону водоочистительного завода в гноящуюся яму с очень хорошей добычей. Игроки смогут найти там четыре золотых предмета, которые нужно будет достать как можно быстрее, потому что объект заполнен облаком газа.

Кроме того, появится режим «Кольцо ярости», который похож на стандартный матч, но с возникающими по арене кольцевыми вспышками, наносящими урон при попадании в них. Об надвигающейся угрозе будет предупреждать карта и мини-карта, чтобы успеть спрятаться за специальным тепловым щитом.

Apex Legends в настоящее время доступна условно-бесплатно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также PlayStation 5, Xbox Series X и S по обратной совместимости.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5
Turtle Rock: если в Back 4 Blood и появятся микротранзакции, то только косметические
В демоверсии Outriders нашли несколько отсылок к Bulletstorm
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Bloodborne, Death Stranding и прочие хиты со скидками до 60 %: в PS Store началась распродажа «Настоящие фавориты»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: apex legends, electronic arts, respawn entertainment, шутер, королевская битва
apex legends, electronic arts, respawn entertainment, шутер, королевская битва
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 248
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 216
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA нашла производителя двигателя для ракеты, которая заберёт образцы грунта с Марса
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 12 мин.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 27 мин.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 37 мин.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 2 ч.
Стали известны продажи игр и консолей в Великобритании за 2020 год: FIFA 21 и Switch лидируют 2 ч.
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One 2 ч.
Создатели Call of Duty: Mobile и Honor of Kings объявили набор сотрудников для кроссплатформенной ААА-игры на Unreal Engine 5 3 ч.
Слухи: у Pro-модели Nintendo Switch появятся эксклюзивные игры 3 ч.
В этом месяце в Hitman 3: сезонное событие в Берлине, финал Deluxe Escalation и контракты 3 ч.
TikTok упростил процесс общения авторов контента со своими подписчиками 3 ч.
Зарядка Nubia Red Magic 6 Pro мощностью 120 Вт оказалась быстрее, чем заявил производитель 47 мин.
Volkswagen значительно ускорит переход на выпуск электромобилей 2 ч.
SMIC сможет закупать иностранное оборудование, но не для передовых техпроцессов 2 ч.
Первым планшетом Apple с OLED-экраном станет 10,9-дюймовый iPad Air 2 ч.
«Рикор» начала выпускать системы хранения данных с поддержкой до 36 накопителей 3 ч.
В Индии выпустят очень дешёвый ноутбук на Android и процессоре Snapdragon 665 3 ч.
ASUS случайно подтвердила существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti с 4 Гбайт GDDR6 4 ч.
Представлена плата Axiomtek IMB700 для систем на чипах Intel Ice Lake-SP 4 ч.
EIZO представила сенсорный монитор DuraVision FDF2182WT с поддержкой перьевого ввода и режима планшета 4 ч.
Испытания марсианского модуля ExoMars-2022 вступили в ключевую фазу 5 ч.