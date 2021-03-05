С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса»

Студия Respawn Entertainment объявила о том, что в день выхода шутера Apex Legends на Nintendo Switch в игре появится возможность сражаться соло в королевской битве. Тогда же состоится запуск события «Теория хаоса». Всё это произойдёт в один день — 9 марта.

Игроки давно просили одиночный режим в Apex Legends, но получат не совсем то, что хотели. В проект будет добавлена ​​опция «без заполнения»: когда вы встаёте в очередь на два обычных режима (дуэты или трио), у вас есть возможность отключить подбор товарищей. Так вы будете участвовать в матче один против команд по двое или трое стрелков.

А в рамках события «Теория хаоса» Каустик превратит зону водоочистительного завода в гноящуюся яму с очень хорошей добычей. Игроки смогут найти там четыре золотых предмета, которые нужно будет достать как можно быстрее, потому что объект заполнен облаком газа.

Кроме того, появится режим «Кольцо ярости», который похож на стандартный матч, но с возникающими по арене кольцевыми вспышками, наносящими урон при попадании в них. Об надвигающейся угрозе будет предупреждать карта и мини-карта, чтобы успеть спрятаться за специальным тепловым щитом.

Apex Legends в настоящее время доступна условно-бесплатно на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также PlayStation 5, Xbox Series X и S по обратной совместимости.