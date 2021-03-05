GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль

Sony опубликовала список самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль, традиционно разделив рейтинги между регионами (США/Канада и Европа) и консолями (PS4 и PS5). Кроме того, компания рассказала о самых скачиваемых условно-бесплатных проектах и разработках для PlayStation VR.

На PS5 лидером в США/Канаде и Европе оказался футбольный симулятор FIFA 21. Вторая позиция досталась Call of Duty: Black Ops Cold War и Assassin’s Creed Valhalla соответственно. На третьем месте сразу в двух регионах расположилась Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

На PlayStation 4 «золото» в США и Канаде получила Grand Theft Auto V, а в Европе — всё та же FIFA 21. «Серебро» досталось Call of Duty: Black Ops Cold War и GTA V соответственно. А замыкает тройку лидеров в обоих регионах Minecraft.

Что касается PlayStation VR, то первые три места в США/Канаде и Европе заняли одни и те же игры. Лидером стала Beat Saber, следом идёт Job Simulator, а на третьей позиции расположилась Superhot VR.

Среди условно-бесплатных проектов первое место в двух регионах отвоевала Call of Duty: Warzone. На второй строчке в США и Канаде разместилась Fortnite, а в Европе — Rocket League. Эти же игры, но уже в обратном порядке заняли третьи позиции в упомянутых регионах.