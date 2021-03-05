Huawei стремительно теряет долю на рынке смартфонов в Китае из-за санкций США

Ограничения США на поставки американскими компаниями компонентов для Huawei оказывают очень заметное влияние на продажи компании даже на родном китайском рынке. По оценкам Counterpoint Research, доля рынка Huawei в Китае в январе 2021 года упала до 16 %. Для сравнения, в первом квартале 2020 года этот показатель составлял 41 %, то есть явно произошло резкое падение.

В этом, конечно, свою сыграла роль продажа бренда Honor, но Counterpoint объясняет спад в основном ограничениями США. В связи с дефицитом таких компонентов, как процессоры и модемы 5G, Huawei вынуждена сосредоточиться на выпуске небольших объёмов смартфонов премиум-класса как, например, Mate 40 Pro, чтобы максимально использовать имеющиеся ограниченные запасы.

После введения санкций США ситуация на китайском рынке резко изменилась. В январе Oppo впервые стал ведущим брендом страны, получив 21-процентную долю, в то время как его родственный бренд Vivo занял второе место с 20 %. Huawei, Apple и Xiaomi имеют по 16 % рынка.

Хотя Honor будет продолжать укрепляться, будущее Huawei не выглядит радужным. Как полагают аналитики, в 2021 году она продолжит падение. Конкуренты тоже не стоят на месте. Oppo собирается представить 11 марта флагманские смартфоны серии Find X3 и увеличивает продажи более доступных устройств серий Reno 5 и A. В свою очередь Xiaomi недавно выпустила Mi 11 — первый в мире смартфон на Snapdragon 888.