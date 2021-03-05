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На Apple подали в суд за то, что по гарантии она меняла устройства на восстановленные, а не новые

На этой неделе юридическая фирма Hagens Berman Sobol Shapiro сообщила, что 16 августа этого года состоится слушание по групповому иску против Apple, который был подан ещё в 2016 году и в котором компанию обвинили в том, что она предоставляет восстановленные (Refurbished), а не новые устройства в качестве замены возвращённых по гарантии продуктов.

macrumors.com

macrumors.com

В условиях гарантийного ремонта Apple указано, что при обслуживании устройства клиента компания может использовать новые или отремонтированные детали или продукты, эквивалентные новым по производительности и надёжности. Однако истцы утверждают, что отремонтированные или восстановленные устройства вовсе не эквивалентны новым по производительности и надёжности, и поэтому требуют от Apple материальной компенсации.

macrumors.com

macrumors.com

В группу истцов входят жители США, которые приобрели расширенную гарантию AppleCare+ или AppleCare Protection Plan для iPhone или iPad начиная с 20 июля 2012 года, а затем получили восстановленное устройство взамен своему, утратившему работоспособность. Apple отрицает какие-либо нарушения со своей стороны, однако последнее слово будет за судом.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: суд, иск, сша, apple, iphone
суд, иск, сша, apple, iphone
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