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Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments

Google решила упростить тестирование новых функций для пользователей фирменного браузера Chrome. В программе появилась новая панель Experiments, которая предоставляет доступ к функциям, находящимся в разработке. Для доступа к ней достаточно одного клика.

9to5google.com

9to5google.com

Между списком расширений и иконкой пользовательского профиля появится новая иконка в виде пробирки. После нажатия на него пользователь получит доступ к списку экспериментальных функций, о которых команда Chrome хочет получить побольше отзывов на этапе разработки. В данный момент он включает список для чтения, поиск по вкладкам и прокрутку вкладок, которая позволяет прокручивать строку вкладок, когда она заполнена. Для каждой функции доступно пояснение, а также кнопка «Отправить отзыв». По сути, пункт «Experiments» представляет собой более интуитивно понятный интерфейс страницы chrome://flags.

9to5google.com

9to5google.com

Благодаря такому нововведению пользователи смогут на ранних этапах опробовать наиболее интересные грядущие функции Chrome, не рискуя при этом нарушить работоспособность браузера необдуманными действиями. Раздел Experiments уже доступен в Chrome 91 на канале Canary и вскоре появится на каналах Dev и Beta.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПК, Браузеры,
Теги: программное обеспечение, браузер, нововведение, google, chrome
программное обеспечение, браузер, нововведение, google, chrome
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