NASA снова отложило второй испытательный полет капсулы Boeing Starliner

Предыдущие промежуточные проверки систем космического аппарата Starliner перед вторым испытательным полётом завершились ремонтно-восстановительными работами, после чего запуск был перенесён с 25 марта на 2 апреля. Однако, как и ожидалось, второй испытательный беспилотный полет капсулы Boeing Starliner для NASA действительно не состоится 2 апреля.

NASA и Boeing сделали совместное заявление о том, что второй испытательный полёт Starliner без экипажа к МКС (OFT-2) может вовсе не состояться в апреле. «NASA также взвешивает объём проверок и анализов, необходимых перед испытательным полётом, а также согласовывает график полёта корабля к Международной космической станции», — сказано в заявлении.

Апрель — и без того напряжённое время на орбитальной лаборатории: ожидается и смена текущего российского экипажа доставкой новых специалистов кораблём «Союз», и новая миссия SpaceX Crew-2, которая доставит новых космонавтов NASA и JAXA. Как говорится в заявлении, Boeing не может перенести дату запуска со 2 апреля на более поздний срок того же месяца, но при этом новая дата орбитальных испытаний корабля ещё не назначена.

OFT-2 должен стать решающей вехой в программе Starliner, поскольку Boeing стремится оправиться от провальной миссии в декабре 2019 года, когда в беспилотном режиме корабль не достиг МКС. NASA определило 80 пунктов, требующих исправлений перед следующим запуском, и Boeing пришлось потратить массу времени на устранение недостатков.

Boeing уже проводила пробные прогоны и вскоре должна состояться полноценная моделируемая миссия, которая позволит оперативной группе потренироваться перед настоящим запуском. Также успешно проведены тесты включения и другие проверки Starliner OFT-2 с новыми блоками авионики. Всё готово к заправке космического корабля и его сборке с ракетой-носителем, что должно состояться в ближайшее время.

NASA планирует использовать корабли SpaceX Dragon и Boeing Starliner для доставки большинства американских космонавтов на МКС, преодолев зависимость от России, которая с помощью корабля «Союз» доставляла на орбиту всех космонавтов в период с 2011 по 2020 годы, после сворачивания американской программы космических челноков. Оба американских корабля вмещают по четыре человека, а не по три, как в «Союзе».