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Марсоход Perseverance совершил первую поездку на Марсе

Национальное аэрокосмического агентство США (NASA) отчиталось сегодня об очередных событиях в программе пребывания на Марсе аппарата Perseverance. В течение последней недели марсоход совершил первую поездку по Красной планете, проверил работоспособность манипулятора, а также обновил собственное программное обеспечение.

Своё первое перемещение по поверхности Марса аппарат Perseverance выполнил 4 марта – спустя две недели после прибытия. Маршрут оказался не слишком большим — его протяжённость составила всего 6,5 метра. Однако целью этой поездки была лишь проверка ходовой части шестиколёсного марсохода для последующей калибровки научных инструментов. Заезд в общей сложности занял 33 минуты. За это время Perseverance проехал 4 метра вперёд, повернул на 150 градусов влево, а затем вернулся на 2,5 метра назад, где занял новое временное парковочное место.

Теперь свежие снимки, переданные марсоходом Perseverance с Красной планеты, содержат отпечатки протектора.

В будущем, когда аппарат приступит к выполнению научной программы, его поездки станут длиннее. Предполагается, что он будет регулярно преодолевать по 200 и более метров. По плану марсоход должен направиться к дельте древней реки, чтобы собрать камни для последующей их отправки на Землю и попытаться найти следы прошлой жизни. Сейчас учёные решают, каким путём вести аппарат, и следует ли выбрать более простую дорогу или же поехать по более сложной трассе, где можно будет обнаружить интригующие артефакты, подтверждающие существование на планете воды в период от 3 до 4 миллиардов лет назад.

Два возможных пути

Два возможных пути

Ещё одно важное испытание было проведено 2 марта, когда специалистами был впервые разложен двухметровый роботизированный манипулятор марсохода и проверены все его пять шарниров. Это операция заняла два часа. Манипулятор, на котором установлены различные научные приборы и инструмент для бурения грунта, планируется использовать в дальнейшем для исследования геологических особенностей планеты.

Также NASA сообщило, что за время, прошедшее с прибытия марсохода, специалисты загрузили в аппарат новое программное обеспечение, заменив прошивку, использовавшуюся при посадке, на новую — исследовательскую. Кроме того, специалистами были проверены георадар RIMFAX и прибор для производства кислорода MOXIE, а также развёрнуты два датчика состояния окружающей среды MEDA.

Вместе с этим марсоход продолжает отправлять на Землю всё новые и новые изображения, число которых уже достигает семи с лишним тысяч. Все новые снимки выкладываются в специальном разделе на сайте NASA.

В дальнейшем планируются более детальное тесты и калибровка научных приборов, отправка марсохода на более длинные расстояния, а также сброс защитных кожухов с системы сборки образцов и с марсианского вертолёта Ingenuity. Первые пробные полёты вертолёта пройдут позднее, когда начнётся штатная эксплуатация марсохода.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, perseverance, марс, марсоход
nasa, perseverance, марс, марсоход
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