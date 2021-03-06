Tesla скоро увеличит количество тестирующих автопилот водителей в десять раз

Илон Маск (Elon Musk) по-прежнему уверен в способности Tesla предложить к концу года программное обеспечение, соответствующее высшему (пятому) уровню автономности транспортных средств. Пока доступ к бета-версии нового ПО имеет ограниченное количество водителей, но уже в следующем месяце оно может увеличиться в десять раз.

Как и многие разработчики программного обеспечения, Tesla свои бета-версии FSD испытывает при поддержке добровольцев. По информации Electrek, в прошлом месяце в программе бета-тестирования принимали участие более тысячи водителей. С помощью собираемой их машинами данных Tesla обучала свою нейронную сеть и совершенствовала навыки автоматического вождения. На этой неделе Илон Маск заявил, что после выхода бета-версии 8.2 программы FSD количество участников тестирования увеличится в два раза, а версию 8.3 уже будет тестировать в десять раз возросшее количество водителей. Он пояснил, что управляющая программа становится более зрелой, но при тестировании необходимо соблюдать осторожность.

Делясь собственными впечатлениями о более ранних версиях FSD, глава Tesla признавался, что машина способна самостоятельно перемещать его от дома до работы и обратно практически без необходимости вмешательства со стороны водителя. Когда будут выпущены два указанных выше обновления, Маск уточнять не стал, но имеющаяся информация позволяет предположить, что случится это до конца апреля. В планы Tesla входит запуск сервиса автоматических такси. Частные обладатели электромобилей данной марки смогут сдавать свои машины в аренду этой службе, и те будут зарабатывать деньги, пока владельцы будут заняты чем-то другим.