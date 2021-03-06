3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиноутбуки и нетбукиОбновлённый Linux-ноутбук Kubuntu Focus ...
Новости Hardware

Обновлённый Linux-ноутбук Kubuntu Focus M2 получил графику NVIDIA RTX 30-й серии

Анонсирован усовершенствованный портативный компьютер Kubuntu Focus M2 с операционной системой на ядре Linux: цена этого ноутбука в минимальной конфигурации составляет $1345, а в максимальной превышает $4500.

Лэптоп выполнен на восьмиядерном процессоре Core i7-10875H (2,3–5,1 ГГц) поколения Intel Comet Lake. В качестве программной платформы применяется Kubuntu 20.04 LTS.

Новая модель комплектуется дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Это может быть, например, адаптер GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти.

Есть возможность установки двух твердотельных накопителей NVMe вместимостью до 2 Тбайт каждый. Объём оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Гбайт.

В арсенале портативного компьютера — сетевой адаптер Gigabit Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейсы Thunderbolt 3, HDMI и Mini DisplayPort 1.4, три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартное аудиогнездо.

Дисплей имеет размер 15,6 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц и яркостью 350 кд/м2. Охват цветового пространства sRGB превышает 90 %. Изображение может выводиться одновременно на три внешних дисплея формата 4K. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Для ноутбука Tuxedo InfinityBook S 15 доступны на выбор различные варианты Linux
Представлен Linux-ноутбук System76 Darter Pro на процессоре Intel Tiger Lake по цене от $1100
HP начнёт выпускать ноутбуки на операционной системе Ubuntu
Compal показала игровой ноутбук Spark с отодвигающимся блоком кнопок
Intel попыталась выставить Apple M1 в невыгодном свете на фоне Tiger Lake
NVIDIA потребовала от производителей ноутбуков не скрывать характеристики используемых GPU
Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ноутбук, linux, лэптоп, kubuntu
ноутбук, linux, лэптоп, kubuntu
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 270
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 231
Компьютер месяца — март 2021 года 115
AMD представила Radeon RX 6700 XT — видеокарту для игр в 1440p. В продаже — с 18 марта по $479 106

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Многие россияне могут остаться без домашнего интернета на следующей неделе
Огромный астероид Апофис сегодня приблизится к Земле
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы
Японцы создали самые ёмкие в мире литиевые аккумуляторы, которым не страшен сильный мороз
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 3 ч.
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 10 ч.
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments 11 ч.
Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70 12 ч.
GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль 13 ч.
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 13 ч.
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 13 ч.
Сделка Microsoft с Пентагоном на $10 млрд вновь оказалась под угрозой 13 ч.
IBM z/OS готовится к крупному обновлению в сентябре 14 ч.
Сюжетная карточная игра Signs of the Sojourner выйдет на консолях во второй половине марта 14 ч.
Смартфон Vertu Ayxta Fold 5G с большим гибким дисплеем оценён в $7000 18 мин.
Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47" экраном OLED и хорошей автономностью 54 мин.
Обновлённый Linux-ноутбук Kubuntu Focus M2 получил графику NVIDIA RTX 30-й серии 2 ч.
Раскрыты характеристики 5-нм процессора Snapdragon 775 для смартфонов среднего уровня 2 ч.
LG Energy Solution возьмёт на себя 70 % расходов по отзыву электромобилей Hyundai с дефектными батареями 2 ч.
Tesla скоро увеличит количество тестирующих автопилот водителей в десять раз 3 ч.
NASA снова отложило второй испытательный полет капсулы Boeing Starliner 4 ч.
Марсоход Perseverance совершил первую поездку на Марсе 7 ч.
Huawei стремительно теряет долю на рынке смартфонов в Китае из-за санкций США 12 ч.
Цены на память DRAM будут расти в течение всего 2021 года, прогнозируют аналитики 12 ч.