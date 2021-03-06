Обновлённый Linux-ноутбук Kubuntu Focus M2 получил графику NVIDIA RTX 30-й серии

Анонсирован усовершенствованный портативный компьютер Kubuntu Focus M2 с операционной системой на ядре Linux: цена этого ноутбука в минимальной конфигурации составляет $1345, а в максимальной превышает $4500.

Лэптоп выполнен на восьмиядерном процессоре Core i7-10875H (2,3–5,1 ГГц) поколения Intel Comet Lake. В качестве программной платформы применяется Kubuntu 20.04 LTS.

Новая модель комплектуется дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Это может быть, например, адаптер GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт памяти.

Есть возможность установки двух твердотельных накопителей NVMe вместимостью до 2 Тбайт каждый. Объём оперативной памяти DDR4-3200 достигает 64 Гбайт.

В арсенале портативного компьютера — сетевой адаптер Gigabit Ethernet, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейсы Thunderbolt 3, HDMI и Mini DisplayPort 1.4, три порта USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартное аудиогнездо.

Дисплей имеет размер 15,6 дюйма по диагонали. Применена панель формата Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой обновления 144 Гц и яркостью 350 кд/м2. Охват цветового пространства sRGB превышает 90 %. Изображение может выводиться одновременно на три внешних дисплея формата 4K.