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Fitbit выпустит фитнес-браслет Ace 3 с 1,47" экраном OLED и хорошей автономностью

Компания Fitbit, сделку по покупке которой недавно завершил американский гигант Google, в скором времени анонсирует новый фитнес-трекер под названием Ace 3. Характеристики и качественные пресс-изображения устройства уже опубликованы в интернете.

Гаджет получит сенсорный дисплей на органических светодиодах (OLED) с диагональю 1,47 дюйма и разрешением 240 × 240 точек. Для новинки будут доступны ремешки в различных цветовых исполнениях.

Перечислен стандартный набор функций: измерение пройденного расстояния, потраченных калорий, продолжительности сна и пр. Среди спортивных режимов упомянуты бег и езда на велосипеде.

Посредством беспроводной связи Bluetooth фитнес-браслет сможет обмениваться данными со смартфонами под управлением операционных систем Android и iOS. Говорится о защите от влаги. Кроме того, указаны размеры и вес — 172 × 26 × 90 мм и 70 г.

Аккумуляторная батарея обеспечит до восьми суток автономной работы на одной подзарядке. На восполнение запаса энергии потребуется приблизительно два часа.

Немецкое издание WinFuture утверждает, что официальная презентация Fitbit Ace 3 состоится 15 марта. 

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Рубрики: Новости Hardware, носимая электроника,
Теги: fitbit, фитнес-трекер, фитнес-браслет, носимая электроника, носимые устройства
fitbit, фитнес-трекер, фитнес-браслет, носимая электроника, носимые устройства
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