Смартфон Vertu Ayxta Fold 5G с большим гибким дисплеем оценён в $7000

Бренд Vertu, известный своими устройствами премиум-класса, анонсировал дорогой смартфон Ayxta Fold 5G: аппарат в формате книжки оснащён большим гибким дисплеем, который складывается наружу.

В основу новинки положена модель Royole FlexPai 2, о которой можно подробно узнать в нашем материале. Применённый гибкий экран имеет размер 7,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1440 точек. Рядом с этой панелью располагается четверная камера в конфигурации 64 + 32 + 16 + 8 млн пикселей.

Смартфон получил эксклюзивную отделку из качественной кожи. При этом доступны различные варианты цветового исполнения — чёрный, коричневый, красный, синий, оранжевый и др. Кроме того, используются другие премиальные элементы в оформлении устройства.

Аппарат оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 865 и модемом 5G. Объём оперативной памяти может достигать 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 512 Гбайт. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2.

На устройство установлена специально адаптированная под гибкий экран операционная система waterOS 2.0 на основе Android. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4450 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.

Модель Vertu Ayxta Fold 5G оценена приблизительно в 7000 долларов США.