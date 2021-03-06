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Новости Hardware

Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле

На второй квартал текущего года компания Google, по сообщениям сетевых источников, запланировала анонс как минимум двух новых гаджетов: это смартфон Pixel, а также полностью беспроводные наушники Pixel Buds следующего поколения.

Источником информации о готовящихся продуктах стал авторитетный аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser). Он утверждает, что новые наушники Pixel Buds будет официально представлены уже в середине апреля.

Что касается нового смартфона Pixel, то его анонс якобы намечен на 11 июня. При этом пока не ясно, о какой модели идёт речь. Наблюдатели полагают, что, вероятнее всего, Google представит аппарат среднего уровня Pixel 5a 5G. Кстати, этот смартфон на днях показался на изображениях в защитном чехле. А ресурс OnLeaks опубликовал рендеры этого устройства, которые можно видеть выше и ниже.

По слухам, Pixel 5a 5G будет оснащен процессором Snapdragon 765G и 6,2-дюймовым дисплеем формата FHD+ с перфорацией под одинарную селфи-камеру. Тыльная камера может получить сенсоры на 16 и 12 млн пикселей, а также специальный датчик системы автоматической фокусировки. Есть вероятность, что новинка будет поставляться с операционной системой Android 12 «из коробки». 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel, google, google pixel, наушники, смартфон
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