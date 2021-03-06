Представлен монитор ASUS VP32AQ Eye Care диагональю 31,5" с разрешением QHD

Компания ASUS анонсировала монитор VP32AQ семейства Eye Care, построенный на матрице IPS размером 31,5 дюйма по диагонали. Новинка подходит для повседневной длительной работы за компьютером.

Панель соответствует формату QHD — 2560 × 1440 пикселей. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства sRGB; кроме того, упомянута поддержка HDR10.

Время отклика составляет 5 мс (GTG), частота обновления — 75 Гц. Монитор обладает яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1200:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Снизить нагрузку на глаза во время многочасовой работы помогает комплекс технологий ASUS Eye Care. Это, в частности, системы Flicker-free и Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland.

Средства Adaptive-Sync/FreeSync улучшают качество изображения за счёт устранения эффекта разрыва кадра. Любители игр смогут воспользоваться набором специализированных инструментов GamePlus.

Панель оснащена аудиосистемой на базе стереофонических динамиков мощностью 2 Вт каждый. Доступны интерфейсы DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также стандартное аудиогнездо. Подставка даёт возможность регулировать только угол наклона экрана.