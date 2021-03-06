Вторая попытка провести огневые испытания основной ступени лунной ракеты состоится в середине марта

В NASA сообщили, что инженеры агентства отремонтировали клапан подачи жидкого кислорода на один из двигателей основной ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Успешный ремонт позволяет NASA заявить, что огневые испытания двигателей основной ступени можно будет провести в середине марта.

Напомним, это будет уже вторая попытка провести финальные испытания основной ступени перед окончательной сборкой лунной ракеты. Хорошо, что в качестве двигателей ступени используются многоразовые движки RS-25 от программы «Спейс шаттл». Заложенного в них ресурса достаточно для многих циклов испытаний, а не для одного цикла в рамках одного полёта. Единственный минус многократных подходов — это всё больший и больший сдвиг сроков в новой лунной программе «Артемида».

Окончательное тестирование первой ступени SLS — тест Green Run — должно было пройти 19 января. Тест закончился слишком быстро по причине срабатывания аварийной автоматики. Повторное тестирование перенесли на 26 февраля, но предварительная проверка выявила «неправильную» работу одного из клапанов подачи окислителя топлива в двигатель RS-25 и испытания отложили на неопределённый срок.

В минувшие выходные инженеры NASA починили клапан и убедились в его работоспособности. В течение следующих дней специалисты проведут новую комплексную проверку систем основной ступени и рассчитывают, что ступень будет готова к финальным огневым испытаниям к середине этого месяца. Если всё пройдёт успешно, ступень снимут со стенда и отправят на сборку ракеты в Центр NASA им. Кеннеди, где на неё будет установлена вторая ступень и космический корабль Orion. Тем самым отставание от графика составит около двух месяцев и беспилотный запуск «Ориона» к Луне может состояться ещё в этом году.