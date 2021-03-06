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ASUS выпустит две новые модели ноутбуков для студентов

Компания ASUS, по сообщению ресурса Notebook Italia, подготовила к выпуску портативные компьютеры P1511 и Y1511, ориентированные на образовательную сферу: они подойдут школьникам, студентам и преподавателям.

Известно, что ноутбуки используют операционную систему Windows 10 Education. Эта платформа в сочетании с Office 365 ProPlus позволяет персонализировать обучение, экономить время педагогов и использовать личностно-ориентированный подход.

Полностью технические характеристики лэптопов пока не раскрываются. Модель P1511 будет поставляться с процессором Intel Core i3 или Core i5 поколения Ice Lake, тогда как в оснащение Y1511 войдёт чип AMD Ryzen 3 с интегрированным графическим контроллером.

Устройства выполнены в корпусе повышенной прочности. Дисплей NanoEdge с узкими рамками имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD).

Reuters

Reuters

Сообщается о наличии 4 или 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителя с интерфейсом PCIe 3.0, вместимость которого может достигать 256 Гбайт. Официально цена портативных компьютеров не раскрывается. Но некоторые сетевые ретейлеры указывают сумму в 400 евро за модификации в минимальной комплектации. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: asus, ноутбук, лэптоп
asus, ноутбук, лэптоп
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