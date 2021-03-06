Очередной грузовой корабль «Прогресс МС» отправится к МКС в конце июня

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» будет запущен по программе Международной космической станции (МКС) в конце следующего квартала. Об этом сообщается на страницах свежего номера журнала «Русский космос», опубликованного на сайте государственной корпорации Роскосмос.

15 февраля, напомним, на орбиту отправился аппарат «Прогресс МС-16». Он был пристыкован к МКС в ручном режиме 17 февраля. Корабль доставил на станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, включая прибор для обнаружения микротрещин и ремонтно-восстановительный комплект для устранения утечек воздуха.

Как сообщается, «Прогресс МС-16» будет находиться в составе МКС до запуска модуля «Наука». Планируется, что этот «грузовик» покинет станцию вместе с модулем «Пирс» и сойдёт с орбиты над Тихим океаном, освободив стыковочный узел для приёма «Науки».

Что касается аппарата «Прогресс МС-17», то его изначально планировалось запустить 29 марта, но затем сроки были пересмотрены. Теперь в качестве предполагаемой даты старта называется 30 июня.

Сдвиг даты повлёк за собой изменение плана доставки на борт станции научной аппаратуры для исследований. Оборудование для экспериментов «Биодеградация», «Асептик», «Каскад» и «Фотобиореактор» было доставлено раньше графика на корабле «Прогресс МС-16» 17 февраля. А матчасть для научных работ «Микровир», «МСК-2» и «Биополимер» отправится на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-18» в апреле.