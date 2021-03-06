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Очередной грузовой корабль «Прогресс МС» отправится к МКС в конце июня

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-17» будет запущен по программе Международной космической станции (МКС) в конце следующего квартала. Об этом сообщается на страницах свежего номера журнала «Русский космос», опубликованного на сайте государственной корпорации Роскосмос.

Фотографии Роскосмоса

Фотографии Роскосмоса

15 февраля, напомним, на орбиту отправился аппарат «Прогресс МС-16». Он был пристыкован к МКС в ручном режиме 17 февраля. Корабль доставил на станцию грузы суммарной массой более 2,5 тонны, включая прибор для обнаружения микротрещин и ремонтно-восстановительный комплект для устранения утечек воздуха.

Как сообщается, «Прогресс МС-16» будет находиться в составе МКС до запуска модуля «Наука». Планируется, что этот «грузовик» покинет станцию вместе с модулем «Пирс» и сойдёт с орбиты над Тихим океаном, освободив стыковочный узел для приёма «Науки».

Что касается аппарата «Прогресс МС-17», то его изначально планировалось запустить 29 марта, но затем сроки были пересмотрены. Теперь в качестве предполагаемой даты старта называется 30 июня.

Сдвиг даты повлёк за собой изменение плана доставки на борт станции научной аппаратуры для исследований. Оборудование для экспериментов «Биодеградация», «Асептик», «Каскад» и «Фотобиореактор» было доставлено раньше графика на корабле «Прогресс МС-16» 17 февраля. А матчасть для научных работ «Микровир», «МСК-2» и «Биополимер» отправится на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-18» в апреле. 

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Рубрики: Новости Hardware, космос, российская наука и промышленность,
Теги: прогресс, мкс, космос, сделано в россии
прогресс, мкс, космос, сделано в россии
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