NASA более чем в шесть раз повысило стоимость коммерческих полётов на МКС

На днях NASA опубликовало новые расценки на доставку грузов на МКС и обратно. Цены выросли более чем в шесть раз, что грозит программе коммерциализации низкоорбитальных космических услуг. В первую очередь от услуг NASA откажутся небольшие компании, может пострадать и образовательная сфера. Также вырастут цены на услуги космического туризма, но они пока в процессе формирования.

Последний раз NASA корректировало цены на доставку грузов в космос в июне 2019 года. В NASA посчитали, что с тех пор прошло достаточно времени, чтобы обновить прайс-лист. Но в целом проблема в том, что на 2021 год Конгресс США резко снизил финансирование организации. Есть мнение, что NASA не следует субсидировать коммерческие миссии, например, делать скидки для съёмок на орбите фильма с Томом Крузом, о чём давно говорится, или поощрять рекламу косметики в космосе, как произошло в случае отправки на МКС образцов косметики Estée Lauder для фотосессии в невесомости.

Согласно обновлённому прейскуранту, теперь стоимость доставки одного килограмма груза на МКС составит $20 тыс. вместо $3 тыс. до этого. Обратная доставка каждого килограмма груза обойдётся в $40 тыс. вместо прежних $6 тыс. Каждый час работы космонавта на борту МКС по коммерческим услугам вырастет с $17,5 тыс. до $130 тыс. Многие клиенты NASA и агентства-посредники оказались не готовы к такому росту расценок и уже начали сообщать о выходе из ранее обсуждаемых программ.

В то же время представители агентства уверяют, что услуги в рамках сотрудничества с национальными лабораториями NASA или по образовательным программам не будут стоить дороже, чем раньше. Подорожают якобы только чисто коммерческие проекты. Но грань часто тонка и научно-образовательные программы вполне могут преследовать коммерческие цели. Но есть во всём этом и положительный момент — появляется простор для коммерциализации услуг доставки грузов на орбиту частным сектором.