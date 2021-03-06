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Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+

Китайская компания OPPO выпустила смартфон среднего уровня A94 без поддержки сетей 5G. Аппарат функционирует под управлением операционной системы ColorOS 11.1 на основе Android 11, а кремниевым «сердцем» служит чип MediaTek.

В смартфоне установлен процессор Helio P95. Он объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель PowerVR GM 94446 и модем 4G/LTE.

Оснащение включает 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Аккумулятор ёмкостью 4310 мА·ч совместим с  быстрой 30-ваттной подзарядкой VOOC.

Экран Full HD+ AMOLED размером 6,43 дюйма по диагонали обладает разрешением 2400 × 1080 точек, яркостью 430 кд/м2 и 92-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Частота обновления составляет 60 Гц, частота отклика сенсорного слоя — 180 Гц. Дисплей занимает 90,8 % площади фронтальной поверхности.

В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. В область дисплея интегрирован сканер отпечатков пальцев.

Тыльная четверная камера объединяет 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины.

Приобрести смартфон OPPO A94 можно по цене около 300 долларов США. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: oppo, смартфон
oppo, смартфон
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