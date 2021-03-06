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Российские беспилотники будут проверять и сертифицировать под Тверью на первом в стране специальном полигоне

Как сообщают «Ведомости», вскоре под Тверью откроется первый в России полигон для тестирования беспилотного авиационного транспорта (БАС). Объект «Полигон БАС» будет открыт в третьем квартале текущего года. Ожидается, что в ближайшие пять лет полигон поможет в сертификации не менее 40 отечественных беспилотных воздушных аппаратов.

Аэродром «Орловка» в Тверской области. Источник изображения: Wikimedia/Александр Маркин

Аэродром «Орловка» в Тверской области. Источник изображения: Wikimedia/Александр Маркин

На развёртывание полигона Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) направил 496 млн рублей. Реализуют проект специалисты концерна «МАНС» вместе с ФГУП «ЦАГИ» и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». Полигон создаётся на базе лаборатории «Орловка» в Тверской области. Ранее он получил аккредитацию Росавиации для проведения лётных испытаний.

На полигоне можно будет испытывать беспилотные системы всех основных типов: мультикоптерных, самолётных и вертолётных. Кроме лётных испытаний в сопровождении самолёта-лаборатории и коптера-лаборатории будут проводиться проверки компьютерных систем управления и цифровое моделирование испытаний.

Проверка прототипов на полигоне преследует две основные цели. Во-первых, даёт возможность снизить технологический барьер, который для малой авиации совсем не такой, как для больших самолётов. Во-вторых, открывает путь к наработке данных для внесения изменений в нормативные акты для повсеместной эксплуатации беспилотного авиационного транспорта. И всё это сверх того, что полигон поможет собрать данные для передачи документации в органы сертификации БАС.

Также разработчики проекта «Полигон БАС» рассчитывают, что полученный в ходе развёртывания и эксплуатации полигона опыт поможет создать аналогичные объекты в других регионах России.

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Рубрики: Новости Hardware, российская наука и промышленность, Дроны и коптеры,
Теги: беспилотники, сделано в россии
беспилотники, сделано в россии
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