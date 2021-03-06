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Японцы соблазнились эстонскими суперконденсаторами: Marubeni покупает долю в Skeleton Technologies

По сообщению японских СМИ, один из пяти крупнейших японских торговых домов — компания Marubeni — приобрёл долю в эстонской компании Skeleton Technologies. В Marubeni рассчитывают, что графеновые суперконденсаторы Skeleton будут крайне востребованы в энергетической сфере и в транспорте на новой энергии. Доля в эстонском стартапе поможет японцам вывести суперконденсаторы на азиатские рынки и на рынок Японии.

Продукция компании Skeleton Technologies (суперконденсаторы)

Продукция компании Skeleton Technologies (суперконденсаторы)

Компания Skeleton Technologies разработала и уже поставляет некоторым европейским автопроизводителям новейшие суперконденсаторы для использования в двигательных установках электромобилей. В отличие от литиевого аккумулятора суперконденсатор может мгновенно отдавать и накапливать намного большую мощность. Это открывает путь к аккумуляторам с «мгновенной» зарядкой.

Впрочем, для дальних поездок батареи из суперконденсаторов не подходят, поскольку удельная плотность хранения энергии у них очень низкая, но для систем рекуперации (зарядка во время торможения) и для сглаживания пиков потребления они крайне полезны. Также суперконденсаторы востребованы в качестве буфера для создания виртуальных электростанций и обслуживания электрогенерации из возобновляемых источников. Всё это объясняет интерес японцев к теме суперконденсаторов.

Что касается компании Skeleton Technologies, то она, как утверждается, разработала и собирается выпускать суперконденсаторы рекордной ёмкости, которая в восемь раз превышает показатели предыдущего поколения. К массовому производству суперконденсаторов нового поколения компания или её производственные партнёры планируют приступить в начале следующего года, а сотрудничество с немецкими институтами позволяет надеяться, что это не голословные утверждения.

Таким образом, компания Marubeni планирует стать распространителем суперконденсаторов Skeleton в азиатском регионе. Но кроме простых продаж Marubeni намерена сотрудничать с клиентами по разработке продуктов на базе эстонских графеновых суперконденсаторов, а это означает создание новых рынков.

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Рубрики: Новости Hardware, нанотехнологии, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: суперконденсатор, электромобили, япония
суперконденсатор, электромобили, япония
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