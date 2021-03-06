3DNewsНовости SoftwareСоциальные сетиГлава Twitter выставил на аукцион свой п...
Новости Software

Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн

Соучредитель и генеральный директор Twitter, миллиардер Джек Дорси (Jack Dorsey), выставил на аукцион свой самый первый твит, пытаясь продать его в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) — уникального актива, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Greg Nash-Pool/Getty Images

Greg Nash-Pool/Getty Images

Свой знаменитый первый твит «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер») Дорси опубликовал в сервисе микроблогов 21 марта 2006 года.

Несмотря на то, что этот твит был доступен для ознакомления всем желающим в течение почти 15 лет, Дорси теперь пытается продать его как NFT через платформу Valuables. Об аукционе начали писать только сейчас, после того как Дорси сообщил об этом в Twitter, хотя твит был выставлен для продажи в декабре прошлого года.

Отметим, что аукцион вызвал большой интерес, ставки продолжают расти и уже есть человек, готовый заплатить за твит $2 млн. Это предложение поступило от технологического предпринимателя Джастина Сана (Justin Sun).

Как указано в FAQ по Valuables, «вы покупаете цифровой сертификат твита, уникальный, потому что он был подписан и проверен автором». Другими словами, вы покупаете автограф. Вместе с тем, за Дорси и компанией Twitter сохраняется право на удаление твита.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Jay-Z продал контрольный пакет акций музыкального сервиса Tidal компании создателя Twitter за почти $300 млн
Финансовый директор Twitter заявил, что соцсеть изучает использование биткоинов
Twitter планирует добавить платную подписку с эксклюзивным контентом и дополнительными функциями
Clubhouse ждёт новый бум: Илон Маск предложил Кремлю пообщаться в приложении
Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым
Clubhouse стал лидером среди самых скачиваемых бесплатных приложений в России
Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, джек дорси
twitter, джек дорси
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 287
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 244
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 243
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 189

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 2 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 3 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 11 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 19 ч.
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments 05-03 22:48
Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70 05-03 21:24
GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль 05-03 21:08
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 05-03 20:56
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 05-03 20:37
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 3 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 8 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 9 ч.
Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT 11 ч.
Японцы соблазнились эстонскими суперконденсаторами: Marubeni покупает долю в Skeleton Technologies 13 ч.
Очередной грузовой корабль «Прогресс МС» отправится к МКС в конце июня 13 ч.
ASUS выпустит две новые модели ноутбуков для студентов 13 ч.
Вторая попытка провести огневые испытания основной ступени лунной ракеты состоится в середине марта 13 ч.
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+ 13 ч.
NASA более чем в шесть раз повысило стоимость коммерческих полётов на МКС 14 ч.