Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн

Соучредитель и генеральный директор Twitter, миллиардер Джек Дорси (Jack Dorsey), выставил на аукцион свой самый первый твит, пытаясь продать его в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) — уникального актива, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Свой знаменитый первый твит «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер») Дорси опубликовал в сервисе микроблогов 21 марта 2006 года.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Несмотря на то, что этот твит был доступен для ознакомления всем желающим в течение почти 15 лет, Дорси теперь пытается продать его как NFT через платформу Valuables. Об аукционе начали писать только сейчас, после того как Дорси сообщил об этом в Twitter, хотя твит был выставлен для продажи в декабре прошлого года.

Отметим, что аукцион вызвал большой интерес, ставки продолжают расти и уже есть человек, готовый заплатить за твит $2 млн. Это предложение поступило от технологического предпринимателя Джастина Сана (Justin Sun).

Как указано в FAQ по Valuables, «вы покупаете цифровой сертификат твита, уникальный, потому что он был подписан и проверен автором». Другими словами, вы покупаете автограф. Вместе с тем, за Дорси и компанией Twitter сохраняется право на удаление твита.