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Биткоин снова вырос, а крупные инвесторы продолжат вкладывать в него деньги

Биткоин восстанавливает свои позиции после предыдущего падения, что происходит на фоне более широкого восстановления рискованных активов из-за сообщения Министерства труда США о том, что в прошлом месяце в стране добавилось больше рабочих мест, чем ожидалось. В немалой мере восстановлению главной криптовалюты способствовала её поддержка крупными инвесторами.

В минувшую пятницу биткоин упал в цене на 3,4 % и по состоянию на 9:02 в Нью-Йорке (17:02 мск) его стоимость составляла около $48 150. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto Index, который включает биткоин и четыре других токена, упал более чем на 4,7 %.

Что касается поддержки крупных инвесторов, то MicroStrategy объявила о покупке ещё 205 биткоинов по средней цене $48 888. С учётом этого приобретения у компании во владении сейчас находится около 91 064 токенов на сумму более $4 млрд.

Стоимость биткоина в настоящее время примерно на $10 000 ниже февральского рекорда, превысившего $58 000.

Согласно отчёту Министерства труда США, опубликованному в пятницу, количество рабочих мест увеличилось на 379 000 по сравнению с пересмотренным в январе прогнозом касательно роста на 166 000 рабочих. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали прирост рабочих мест в феврале в пределах 200 000. Уровень безработицы снизился до 6,2 %.

Давний сторонник криптовалюты Майкл Новограц (Michael Novogratz) из Galaxy Digital Holdings Ltd. сохраняет оптимизм по поводу биткоина, повторив в четверг прогноз, что он достигнет до конца года отметки в $100 000. В интервью Bloomberg он заявил, что биткоин и другие цифровые валюты стали «классом институциональных активов», и банки «отчаянно» пытаются вмешаться в ситуацию.

Мнения экспертов разделились. Одни полагают, что токен способен хеджировать риск инфляции, обесценивание фиатных валют и даже золота — по их мнению он должен занять заметную долю в институциональных портфелях. Другие эксперты считают его подпитываемым стимулами пузырём, который вот-вот лопнет.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, криптовалюта, инвестиции
биткоин, криптовалюта, инвестиции
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