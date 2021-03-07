3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиматеринские платыAMD дала советы, которые могут помочь в ...
Новости Hardware

AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0

Несколько недель назад в Сети начали появляться жалобы на проблемы с USB-подключением на системах с процессорами AMD Ryzen. На данный момент общего решения нет, однако производитель привёл официальные рекомендации, которые могут разрешить возникающие неполадки.

По сообщениям пользователей форума Reddit, проблема проявляется, когда низкоскоростные устройства вроде мышей, клавиатур и гарнитур периодически отключаются без каких-либо причин при работе через порт USB 2.0. Ситуация наблюдается на системах с процессорами серий Ryzen 3000 и Ryzen 5000, использующих материнские платы 500-й и 400-й серий (X570, X470, B550 и B450).

Как указал один из пользователей, он обратился техническую поддержку AMD, где ему дали ряд рекомендаций, разработанных с учётом отзывов пользователей, столкнувшихся с проблемой USB-портов. По словам ресурса Tom’s Hardware, данные советы могут помочь не всем, но, судя по всему, AMD уже приближается к корню проблемы. А пока компания предлагает:

  1. Убедиться в использовании новейшей версии BIOS материнской платы и сбросить все настройки на заводские. За инструкцией по установке или обновлению BIOS следует обратиться на сайт производителя материнской платы;
  2. Проверить актуальность сборки Windows 10 и при необходимости провести обновление до последней версии. За инструкцией по обновлению Windows 10 можно обратиться к статье «Обновление Windows 10» на официальном сайте Microsoft;
  3. Убедиться в том, что на системе установлены новейшие драйвера для чипсетов AMD. Последнюю версию чипсета Ryzen под номером 2.13.27.501 можно скачать по этой ссылке.

В случае повторного наблюдения проблем с USB-подключением AMD советует предпринять следующие шаги:

  • Переключить режим шины PCIe 4.0 в настройках BIOS на режим PCIe 3.0;
  • Отключить функцию Global C-State в BIOS.

Дополнительную информацию о настройках BIOS материнской платы компания советует поискать в техническом руководстве материнской платы.

Как можно заметить, большинство советов — базовые. Что интересно, AMD в своих рекомендациях не предлагает удалить порты USB и корневые концентраторы USB в диспетчере устройств с последующей перезагрузкой системы. Таким образом некоторые пользователи смогли решить проблему c USB-подключением. Похоже, что AMD, как минимум, сузила круг поиска источника проблемы, поэтому не считает данный совет эффективным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей
AMD подтвердила приближающийся анонс мобильных видеокарт Radeon RX 6000
AMD ищет пути решения проблемы с USB на чипсетах серии 500 при работе PCIe 4.0
ASRock высмеяла MSI и ASUS за копирование дизайна своих материнских плат X570 Aqua
ASUS представила уникальную плату ProArt B550 Creator на чипсете AMD B550 с двумя разъёмами Thunderbolt 4
Ryzen 3000 и более старые процессоры AMD не поддерживают AMD Smart Access Memory, а вот Intel — поддерживают
Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: amd, pci express 4.0, usb, материнская плата, чипсет
amd, pci express 4.0, usb, материнская плата, чипсет
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 290
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 262
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 243
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 189

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA более чем в шесть раз повысило стоимость коммерческих полётов на МКС
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью
Японцы соблазнились эстонскими суперконденсаторами: Marubeni покупает долю в Skeleton Technologies
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Вторая попытка провести огневые испытания основной ступени лунной ракеты состоится в середине марта
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 7 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 9 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 16 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 24 ч.
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments 05-03 22:48
Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70 05-03 21:24
GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль 05-03 21:08
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 05-03 20:56
Анонсирован экшен-платформер Blaster Master Zero 3 — финальная часть серии 05-03 20:37
Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов 18 мин.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 8 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 9 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 14 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 14 ч.
Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT 17 ч.
Очередной грузовой корабль «Прогресс МС» отправится к МКС в конце июня 19 ч.
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле 19 ч.
ASUS выпустит две новые модели ноутбуков для студентов 19 ч.
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+ 19 ч.