Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале

На одном из отчётных мероприятий Илон Маск (Elon Musk) вынужден был заявить, что производство электрического пикапа Cybertruck начнётся в текущем году лишь при удачном стечении обстоятельств, и задержка до следующего весьма вероятна. Обновлённый прототип этого транспортного средства может быть продемонстрирован в следующем квартале.

Соответствующее высказывание Илона Маска появилось на его странице в Twitter сегодня в ответ на вопрос подписчика о наличии каких-либо новостей про Cybertruck. Рассказать о новшествах, которые были реализованы на этапе подготовки пикапа к серийному производству, Tesla может во втором квартале, по словам главы компании. Выпуск пикапов предстоит наладить на предприятии в Техасе, которое пока только строится. Все усилия Tesla направлены на скорейшее завершение этого строительства.

Cybertruck в своём первоначальном воплощении был представлен в ноябре 2019 года, но с тех пор Tesla могла внести изменения как в технические характеристики, так и в функциональные возможности этого транспортного средства. Позже даже обсуждалась идея создания более компактной версии пикапа, но пока от реализации этих намерений Tesla отказалась. Обновлённый прототип Cybertruck должен был дебютировать в конце прошлого года, но этого не случилось. Две старшие версии пикапа должны встать на конвейер в конце текущего года, начальная цена составит $49 900, запас хода будет варьироваться от 480 до 800 км, обе будут использовать полный привод.