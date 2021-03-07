Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч

Motorola обнародовала ряд тизеров, предвосхищающих скорый анонс «долгоиграющего» смартфона Moto G10 Power, функционирующего под управлением операционной системы Android 11 с минимальными доработками.

Сообщается, что в оснащение аппарата войдёт мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 6000 мА·ч. На полной зарядке устройство сможет функционировать до 23 часов при воспроизведении видеоматериалов или до 20 часов при просмотре сайтов в интернете.

Смартфон получит дисплей с небольшим вырезом в верхней части под одинарную фронтальную камеру. Тыльная камера будет иметь четырёхкомпонентное исполнение: пока называется разрешение только основного сенсора в её составе — 48 млн пикселей. Остальные компоненты — это блок с широкоугольной оптикой, макромодуль и датчик глубины. Функция Night Vision поможет получать качественные снимки в условиях недостаточной освещённости.

Известно, что новинка располагает дактилоскопическим сканером на задней панели, боковыми физическими кнопками управления, портом USB Type-C и стандартным 3,5-мм гнездом для наушников.

Модель Moto G10 Power будет предлагаться в нескольких цветовых исполнениях, в частности, в чёрном и голубом. Сведений об ориентировочной цене пока нет.