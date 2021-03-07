Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о планах по реализации проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Предполагается, что в перспективе РОСС придёт на смену Международной космической станции (МКС), срок службы которой, вероятно, будет продлён до 2028 года. РОСС объединит не меньше пяти модулей, которые будут выводиться на орбиту с космодромов Плесецк и Восточный при помощи ракет «Ангара-А5».

По словам господина Рогозина, российские специалисты уже работают над обликом будущего российского космического комплекса. «Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции», — написал руководитель Роскосмоса.

Ранее говорилось, что РОСС может объединить базовый и производственный блоки, модуль материального обеспечения, платформу для сборки, запуска, приёма и обслуживания космических аппаратов, а также коммерческий модуль для проживания туристов.

Господин Рогозин также подтвердил, что в текущем году в состав МКС планируется включить два новых российских блока: это многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» и узловой блок «Причал». А в 2024 году к МКС отправится научно-энергетический модуль (НЭМ).