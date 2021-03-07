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Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры

Российские специалисты получили средства для работ в рамках сложного проекта «Венера-Д», нацеленного на исследование второй планеты Солнечной системы с её орбиты и поверхности.

«Венера-Д» — это первая российская миссия по изучению соответствующей планеты. Проект является частью более масштабной венерианской программы, которая будет реализовываться в три этапа.

Как сообщает «РИА Новости», о финансировании первой фазы программы рассказал научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный. По его словам, выделенных средств будет достаточно для проведения изысканий и проектных работ в течение примерно двух лет.

«Финансирование началось, оно достаточное для уровня проектирования на период в два года. В рамках проектирования аппарата "Венера-Д" также будут обсуждаться следующие проекты программы. Это не будет одна миссия, а комплексная программа дальнейших экспедиций», — сообщил господин Зелёный.

Проект «Венера-Д» предусматривает запуск аппарата, содержащего орбитальный и посадочный модули. Они займутся изучением атмосферы, состава грунта, сейсмической активности планеты и выполнением других научных задач.

Запуск аппарата миссии «Венера-Д» предварительно намечен на 2029 год. Ещё через два–три года будет отправлен второй зонд. Третью венерианскую станцию планируется запустить к середине 2030-х годов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, российская наука и промышленность,
Теги: венера, космос, наука, россия, солнечная система
венера, космос, наука, россия, солнечная система
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