Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте

Китайская компания Xiaomi, по информации сетевых источников, уже до конца текущего месяца анонсирует продвинутый смартфон Mi 10S, использующий аппаратную платформу Qualcomm с поддержкой мобильных сетей 5G.

Утверждается, что вычислительная нагрузка ляжет на свежий процессор Snapdragon 870. Он совмещает восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

На днях упоминания смартфона Xiaomi Mi 10S появились на сайтах ряда онлайновых ретейлеров, включая крупную платформу JD.com. А это говорит о скорой официальной презентации устройства.

Изображение Mi 10S обнаружилось в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Кроме того, аппарат замечен в популярном бенчмарке GeekBench.

Известно, что смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. Использована операционная система Android 11.

Судя по изображению на сайте TENAA, основная камера новинки объединяет четыре блока, но разрешение датчиков пока не раскрывается. Можно предположить, что в оснащение войдёт дисплей формата Full HD+.