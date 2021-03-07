3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уров...
Новости Hardware

Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте

Китайская компания Xiaomi, по информации сетевых источников, уже до конца текущего месяца анонсирует продвинутый смартфон Mi 10S, использующий аппаратную платформу Qualcomm с поддержкой мобильных сетей 5G.

Mi.com

Mi.com

Утверждается, что вычислительная нагрузка ляжет на свежий процессор Snapdragon 870. Он совмещает восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

На днях упоминания смартфона Xiaomi Mi 10S появились на сайтах ряда онлайновых ретейлеров, включая крупную платформу JD.com. А это говорит о скорой официальной презентации устройства.

Изображение Mi 10S обнаружилось в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Кроме того, аппарат замечен в популярном бенчмарке GeekBench.

Известно, что смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти. Использована операционная система Android 11.

Судя по изображению на сайте TENAA, основная камера новинки объединяет четыре блока, но разрешение датчиков пока не раскрывается. Можно предположить, что в оснащение войдёт дисплей формата Full HD+. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Нехватка чипов ударила по поставкам флагманского смартфона Xiaomi Mi 11
Грядущему смартфону POCO X3 Pro приписали загадочный чип Snapdragon 860
Xiaomi представила Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max — квадрокамеры, 120-Гц экраны AMOLED и цена от $220
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 10 с четверной камерой, AMOLED-экраном и 33-Вт зарядкой по цене $165
Представлен первый в мире смартфон в корпусе из углеродного волокна
Представлен самый мощный смартфон в мире Nubia Red Magic 6 — 165-Гц дисплей, 18 Гбайт ОЗУ и Snapdragon 888 с вентилятором
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: xiaomi, смартфон
xiaomi, смартфон
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 290
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 262
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 243
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 189

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле
NASA более чем в шесть раз повысило стоимость коммерческих полётов на МКС
В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0» 3 ч.
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 12 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 13 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 21 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 06-03 07:12
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Google упростила тестирование новых функций Chrome при помощи нового раздела Experiments 05-03 22:48
Издатель Grand Theft Auto считает, что геймеры готовы к играм по $70 05-03 21:24
GTA V, FIFA 21 и другие в списке самых загружаемых игр в PlayStation Store за прошедший февраль 05-03 21:08
С выходом на Switch в Apex Legends появится соло-опция и стартует событие «Теория хаоса» 05-03 20:56
Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте 2 ч.
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры 3 ч.
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции 3 ч.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 4 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 4 ч.
Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов 5 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 12 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 13 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 18 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 19 ч.