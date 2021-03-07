3DNewsНовости SoftwarePlayStationПоследний патч улучшил Destroy All Human...
Новости Software

Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X

Компания THQ Nordic и студия Black Forest Games выпустили обновление экшена Destroy All Humans!, которое в первую очередь направлено на улучшение работы игры на PlayStation 5 и Xbox Series X по обратной совместимости.

В версии Destroy All Humans! под номером 1.08 была разблокирована частота кадров на PlayStation 4, что должно обеспечить более высокую производительность на PlayStation 5 (ранее она была зафиксирована на 30 кадрах/с). Кроме того, студия Black Forest Games заявила об увеличении разрешения и улучшении детализации на Xbox Series X. На Xbox One X тоже была улучшена детализация.

На всех платформах обновление также привнесло исправления, корректировки баланса и три бесплатных облика: Ain’t No Man, Worst Nightmare и Midas Touch.

Destroy All Humans! — это ремейк игры 2005 года. В ней вы играете за пришельца Крипто-137 в альтернативных пятидесятых годах прошлого века, который в одиночку решил свергнуть правительство США и захватить мир. Для аннигиляции и зондирования людей он применяет всевозможные суперспособности и супероружие, крушит постройки и всячески терроризирует человечество.

Игра вышла 28 июля 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Документальный» приключенческий экшен AWAY: The Survival Series выйдет на Xbox One
Take-Two: ремастер GTA V для консолей нового поколения не станет простым портом
С выходом на консолях нового поколения в Marvel's Avengers станет больше гринда
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: destroy all humans!, thq nordic, black forest games, приключенческий экшен
destroy all humans!, thq nordic, black forest games, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 291
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 263
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 244
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 191

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+
Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России» 34 мин.
Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS 40 мин.
Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X 44 мин.
Remedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарована 2 ч.
В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0» 6 ч.
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 14 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 16 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 23 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 06-03 07:12
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте 4 ч.
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры 5 ч.
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции 5 ч.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 6 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 6 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 15 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 16 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 21 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 21 ч.
Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT 24 ч.