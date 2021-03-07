Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X

Компания THQ Nordic и студия Black Forest Games выпустили обновление экшена Destroy All Humans!, которое в первую очередь направлено на улучшение работы игры на PlayStation 5 и Xbox Series X по обратной совместимости.

В версии Destroy All Humans! под номером 1.08 была разблокирована частота кадров на PlayStation 4, что должно обеспечить более высокую производительность на PlayStation 5 (ранее она была зафиксирована на 30 кадрах/с). Кроме того, студия Black Forest Games заявила об увеличении разрешения и улучшении детализации на Xbox Series X. На Xbox One X тоже была улучшена детализация.

На всех платформах обновление также привнесло исправления, корректировки баланса и три бесплатных облика: Ain’t No Man, Worst Nightmare и Midas Touch.

Destroy All Humans! — это ремейк игры 2005 года. В ней вы играете за пришельца Крипто-137 в альтернативных пятидесятых годах прошлого века, который в одиночку решил свергнуть правительство США и захватить мир. Для аннигиляции и зондирования людей он применяет всевозможные суперспособности и супероружие, крушит постройки и всячески терроризирует человечество.

Игра вышла 28 июля 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.