3DNewsНовости SoftwareСимуляторИгроки в Euro Truck Simulator 2 смогут в...
Новости Software

Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России»

Компания SCS Software объявила о разработке дополнения Heart of Russia («Сердце России») к симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Игроки смогут возить грузы в Москву и близлежащие города на востоке от неё. Всю Россию охватить разработчик пока не готов.

Ранее в Euro Truck Simulator 2 уже выходило обновление Beyond the Baltic Sea, в котором присутствуют Санкт-Петербург и Калининград. Теперь же SCS Software намерена включить территорию до Оки.

Компания предупредила, что разработка дополнения всё ещё находится на очень ранней стадии, поэтому точную дату выхода объявят позже. Судя по всему, ждать Heart of Russia придётся больше года, так как часть команды всё ещё доводит до конца другой DLC — Iberia.

Euro Truck Simulator 2 вышла 18 октября 2012 года на ПК, но продолжает расширяться по сей день. За прошедшие годы SCS Software выпустила 72 дополнения с расширением карты, обликами грузовиков, трейлерами и грузами. Игра доступна только на ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы Elite: Dangerous назначили «альфу» Odyssey и впервые показали пехотную миссию
Птицы не воруют суда: разработчики объяснили, почему некоторые игроки видели в Valheim летающие лодки
Армия викингов растёт: продажи Valheim превысили 5 млн копий за четыре недели с момента релиза
«Напоминает Cyberpunk 2077»: игрок обнаружил, как в GTA Online из воздуха появляются десятки полицейских машин
Создатель Diablo рассказал, что не получает отчислений за придуманный им бренд с тех пор, как покинул Blizzard
Выходцы из Riot, Blizzard, Valve и Bungie основали собственную студию и уже взялись за первую игру
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Моды, патчи, дополнения,
Теги: euro truck simulator 2, scs software, симулятор
euro truck simulator 2, scs software, симулятор
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«У нас несколько тысяч видеокарт и мы расширяемся». Интервью про майнинг и дефицит с директором мегакриптофермы 291
В первом полноценном обзоре Intel Core i7-11700K разочаровал своей производительностью 263
В России разработали процессор для смартфонов, но производить его в РФ невозможно 244
«Мы наступили на все грабли», — глава DNS извинился за ситуацию с видеокартами и предрёк дальнейшие проблемы 191

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Tesla расскажет об обновлениях пикапа Cybertruck в следующем квартале
Starlink подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому интернету для движущихся объектов
AMD дала советы, которые могут помочь в решении проблемы с USB при работе PCIe 4.0
Новый смартфон Pixel выйдет в июне, а новые наушники Pixel Buds — уже в апреле
Представлен смартфон OPPO A94 — $300 за квадрокамеру и 6,43"-экран Full HD+
Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России» 22 мин.
Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS 28 мин.
Последний патч улучшил Destroy All Humans! на PS5 и Xbox Series X 32 мин.
Remedy: Control — не «большой успех», но продажами студия не разочарована 2 ч.
В 3-м сезоне королевской битвы Hyper Scape появится карта «Нео Аркадия 2.0» 5 ч.
Новая статья: Bravely Default II — страдания давно умершей серии. Рецензия 14 ч.
Глава Twitter выставил на аукцион свой первый твит — ставка выросла уже до $2 млн 16 ч.
Новая статья: Gamesblender № 508: анонс Radeon RX 6700 XT, азиатская Stronghold: Warlords и «диорамная» RPG Fantasian 23 ч.
Превзошли SolarWinds: СМИ сообщили о взломе почтовых ящиков более 30 тысяч организаций США через Exchange Server 06-03 07:12
Новая статья: Loop Hero — вспомнить всё. Рецензия 06-03 00:00
Xiaomi готовит 5G-смартфон среднего уровня Mi 10S: анонс ожидается в марте 4 ч.
Началось финансирование первой российской миссии по изучению Венеры 5 ч.
Российские специалисты обсуждают облик новой орбитальной станции 5 ч.
Смартфон Moto G10 Power получит четверную камеру и батарею на 6000 мА·ч 6 ч.
Ридер Onyx Boox Nova3 Color с цветным экраном E-ink Kaleido Plus стоит $420 6 ч.
iMac Pro исчезают из продажи — Apple готовит запуск нового семейства 15 ч.
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше? 15 ч.
Квартальная выручка Marvell увеличилась на фоне роста спроса на сетевые продукты 21 ч.
AMD, похоже, тоже работает над картами RDNA для криптостарателей 21 ч.
Biostar подготовила уникальную модификацию Radeon RX 6700 XT 23 ч.