Игроки в Euro Truck Simulator 2 смогут возить грузы от Москвы до Оки в дополнении «Сердце России»

Компания SCS Software объявила о разработке дополнения Heart of Russia («Сердце России») к симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Игроки смогут возить грузы в Москву и близлежащие города на востоке от неё. Всю Россию охватить разработчик пока не готов.

Ранее в Euro Truck Simulator 2 уже выходило обновление Beyond the Baltic Sea, в котором присутствуют Санкт-Петербург и Калининград. Теперь же SCS Software намерена включить территорию до Оки.

Компания предупредила, что разработка дополнения всё ещё находится на очень ранней стадии, поэтому точную дату выхода объявят позже. Судя по всему, ждать Heart of Russia придётся больше года, так как часть команды всё ещё доводит до конца другой DLC — Iberia.

Euro Truck Simulator 2 вышла 18 октября 2012 года на ПК, но продолжает расширяться по сей день. За прошедшие годы SCS Software выпустила 72 дополнения с расширением карты, обликами грузовиков, трейлерами и грузами. Игра доступна только на ПК.