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Канада решила вложить миллиарды долларов в электрификацию общественного транспорта

Общественный транспорт не слишком нагружен во время карантинных мер против пандемии, но Канада хочет, чтобы он стал экологически чистым, когда кризис закончится. Канадское правительство планирует инвестировать 2,75 млрд канадских долларов (около $2,17 млрд) в электрификацию общественного транспорта по всей стране в течение пяти лет.

Bernard Weil / Toronto Star / Getty Images

Bernard Weil / Toronto Star / Getty Images

По словам чиновников, речь идёт о покупке бо́льшего количества автобусов с нулевым уровнем выбросов в дополнение к другим инициативам. Эти усилия являются частью более крупного пакета модернизации общественного транспорта стоимостью 14,9 млрд канадских долларов ($11,77 млрд).

В рамках существующих программ уже закуплено 300 экологически чистых автобусов, но новая инициатива поможет правительству достичь цели по закупке и развёртыванию ещё 5000 автобусов в течение ближайших 5 лет. Правительство надеется, что этот шаг также создаст рабочие места для канадских производителей автобусов вроде Nova Bus, GreenPower и New Flyer.

Задача, конечно же, заключается в том, чтобы оказать значимое воздействие на текущие процессы. Относительно небольшое население Канады и концентрация в нескольких крупных городах должны сделать инициативу эффективнее, но пока речь всё же не идёт о полном переходе канадских транспортных служб на электромобили или водород. Так или иначе, электрификация общественного транспорта в стране может стать примером для США и других стран по ускоренному движению в том же направлении.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: канада, электромобиль, электрокар, общественный транспорт, автобусы
канада, электромобиль, электрокар, общественный транспорт, автобусы
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