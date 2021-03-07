В Vanguard студия Remedy хочет избежать типичного для кооперативных игр однообразного контента

Одним из проектов студии Remedy Entertainment, которая всегда славилась одиночными играми, является многопользовательский условно-бесплатный Vanguard (рабочее название). В нём компания планирует найти решение проблем, с которыми обычно сталкиваются разработчики кооперативных игр. Об этом рассказал исполнительный директор Remedy Entertainment Теро Виртала (Tero Virtala) в интервью GamesIndustry.

Remedy Entertainment известна двумя играми серии Max Payne, Alan Wake и Control. Но в будущем студия выпустит также кооперативную условно-бесплатную игру, и разработчик использует в ней свой фирменный подход: несмотря на многопользовательскую основу, Vanguard предложит мир, персонажей и сюжет, которые соответствуют одиночным проектам. Однако жанр онлайн-игр часто сталкивается с одной проблемой — однообразие контента.

По словам Вирталы, при регулярном выпуске контента разработчик не может полагаться только на ручную работу и делать каждый уровень и миссию уникальными, потому что это требует времени, а обновления нужно выпускать часто. Remedy столкнулась с той же проблемой и сейчас ищет пути её решения.

Помимо Vanguard, студия хочет владеть по крайней мере двумя растущими игровыми брендами с долгосрочным потенциалом успеха. Как считает Виртала, сейчас в индустрии лучший способ реализовать этот план — выпускать игры-сервисы, обновляемые в течение нескольких лет после запуска. Но это не значит, что Remedy Entertainment откажется от одиночных AAA-проектов.